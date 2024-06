SPY USA/ Dall’Algeria a Fort Bragg, così la Francia spiegò agli Usa la guerra rivoluzionaria

Su queste pagine abbiamo già avuto modo di affrontare il ruolo e la rilevanza della guerra rivoluzionaria secondo la concezione francese e la sua influenza al di là dei confini europei. Di particolare importanza è stata l’influenza che la guerra rivoluzionaria ha esercitato nella riflessione strategica americana a partire dagli anni 50-60.

Mark Rutte segretario NATO: via libera Viktor Orban/ "Niente soldi né soldati Ungheria per guerra in Ucraina"

Estrapolando dall’esperienza di Dien Bien Phu, gli esperti della RAND Corporation, tempio del pensiero strategico nucleare americano sin dai primi anni 50, iniziano a prendere in considerazione il rischio di aggiramento della deterrenza attraverso la sovversione. Già dall’inizio del 1954, la RAND avvia il progetto Sierra, una serie di war games che coprono l’intero spettro, dalla guerriglia alla guerra nucleare. Uno dei membri del progetto, George Tanham, è colpito dalla mancanza di conoscenze disponibili sulla guerriglia. Autore di una tesi di dottorato sulla resistenza belga durante la Seconda guerra mondiale, questo ex artigliere si stupisce di come le forze guerrigliere tendano, nella simulazione della RAND, a comportarsi come attori convenzionali, contrariamente a quanto aveva osservato nelle sue ricerche. Ottiene quindi di partire per la Francia per raccogliere le ultime lezioni della guerra rivoluzionaria in corso in Algeria.

LETTURE/ Quella profezia di Zweig sull'Europa che dobbiamo smentire

Quando arriva a Parigi nel novembre 1956, il generale Ély, allora capo di stato maggiore delle forze armate, che aveva conservato un eccellente ricordo della sua visita alla RAND, gli dà il permesso di consultare gli archivi francesi classificati relativi alla guerra d’Indocina. Al Servizio storico dell’esercito, Tanham fa la conoscenza del capitano Maurice Prestat, ex combattente in Indocina e già autore di numerosi studi sulla guerra psicologica del Viet Minh. Incontra anche Lacheroy, la cui assistenza gli viene estremamente utile. Tanham avrebbe tratto dalle sue ricerche uno studio classificato, completato nel 1959 con il titolo Doctrine and Tactics of Revolutionary Warfare. Tanham non è l’unico americano interessato alle nuove idee in voga nell’esercito francese.

NAUFRAGIO MIGRANTI/ "Serve più cooperazione Sar, Malta non soccorre, la Turchia tollera partenze illegali"

Nel giugno 1957 il generale Moorman, attaché alla difesa a Parigi, nota che i responsabili militari francesi danno sempre più importanza a ciò che viene chiamato guerra rivoluzionaria, una forma completamente nuova di guerra, totalmente distinta da un conflitto convenzionale o nucleare. La letteratura strategica francese (Revue militaire d’information, Revue Défense nationale) conosce in quel periodo una certa notorietà oltre Atlantico, soprattutto grazie alla prestigiosa Military Review, che pubblica le traduzioni di alcuni articoli dedicati alla guerra irregolare. Questa attenzione porterà a letture più attente della dottrina francese. Nell’autunno del 1960, il colonnello Robert Rigg, ex assistente attaché militare in Cina, dedica un articolo agli insegnamenti delle operazioni in Algeria in cui descrive con entusiasmo come l’esercito francese si sia trasformato in una forza militare-sociale capace di sconfiggere i ribelli, consolidare il sostegno della popolazione e mettere in sicurezza i territori.

Nel dicembre 1959, il colonnello Jean Nouguès tiene a Baden-Baden, davanti agli ufficiali della VII armata americana, di stanza in Germania, una conferenza sulle caratteristiche generali delle operazioni in Algeria. Allo stesso modo, il capitano David Galula, ex ufficiale di collegamento in Cina e comandante di settore in Cabilia, riceve le congratulazioni del generale Salan per la sua collaborazione alle conferenze sull’Algeria organizzate nel 1957 a Orléans, Poitiers e Verdun per ufficiali americani. Ripete la sua performance nel 1960 in qualità di stagista presso la scuola di stato maggiore di Norfolk e si reca persino alla Special Warfare School di Fort Bragg per parlare davanti agli studenti delle forze speciali.

Inizialmente venuti a beneficiare dell’insegnamento americano, i tirocinanti francesi negli Stati Uniti costituiscono quindi anche un vettore di influenza, una funzione che converge con quella degli ufficiali di collegamento istruttori (OLI) distaccati nelle scuole militari americane. Creati a partire dal 1952, i posti di OLI sono inizialmente destinati alla rappresentanza diplomatica della Francia in quattro, poi sette, delle “scuole di armi” americane. Nominati per due o tre anni, questi ufficiali sono posti sotto l’autorità dell’attaché militare a Washington. La loro missione implica tuttavia molto più di una semplice relazione diplomatica e si estende ampiamente all’intelligence. Questa politica di scambio di informazioni sembra dare i suoi frutti, poiché le abilitazioni richieste vengono concesse già dal 1958 al tenente colonnello Merglen, assegnato alla scuola di fanteria di Fort Benning, e dal 1959 al comandante Béthouard, alla scuola di aviazione leggera di Fort Rucker.

A Fort Benning, il suo parere è spesso preso in considerazione sulle questioni riguardanti la controguerriglia, a cui cerca sempre di rispondere con grande dettaglio. Nel 1958, è invitato dalla Military Review a pubblicare un articolo tratto da una delle sue conferenze, dedicata a due operazioni aviotrasportate francesi durante la guerra d’Indocina. Nel 1960, Merglen è persino invitato a partecipare a un esercizio intitolato “Guerra sovversiva in Ungheria”, proposto dalla Special Warfare School di Fort Bragg, presso la quale non è però accreditato. il suo successore sarà il comandante Paul Aussaresses.

Se i contatti personali hanno la loro influenza, la diplomazia di difesa rimane la via più naturale per questo tipo di scambi. È soprattutto all’interno della Special Warfare School di Fort Bragg che si riveleranno i più fruttuosi. Nata nel 1952 dalla volontà dell’esercito di raggruppare operazioni speciali e guerra psicologica, la scuola è inizialmente il centro delle Special Forces, di cui Kennedy si fa protettore e patrono, curando i minimi dettagli del loro equipaggiamento individuale – compreso il famoso berretto verde – e portando i loro effettivi a più di 5mila uomini. Un dipartimento di “contro-insurrezione” viene anche aggiunto nel 1961, accanto a quelli di “guerra non convenzionale” (guerriglia) e di “guerra psicologica”. Sotto la direzione dei colonnelli Weston e Wilson, questo dipartimento organizza nel solo anno 1962 la formazione di più di 1.200 ufficiali delle forze regolari.

È lo stesso dipartimento che accoglie, sempre nel 1962, il primo seminario denominato “MATA” (Military Assistance Training Advisor), destinato ai futuri consiglieri militari americani in partenza per varie missioni di assistenza nei paesi del Terzo mondo. Fort Bragg non disponeva originariamente di un posto di ufficiale di collegamento istruttore (OLI) francese. L’interesse per stabilire un collegamento permanente presso la scuola delle forze speciali è quindi ben compreso dallo stato maggiore a Parigi, che sottolinea l’importanza di designare un ufficiale che abbia preso parte alle campagne di Indocina e d’Algeria. Effettivamente, è una personalità con una lunga esperienza irregolare che viene nominata nel maggio 1961 nella persona del tenente colonnello Paul Aussaresses. Dopo aver stabilito il suo collegamento presso la scuola di fanteria di Fort Benning, Aussaresses vede effettivamente il suo mandato esteso a Fort Bragg all’inizio del 1962.

(1 – continua)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA