Squadra Speciale Cobra 11, anticipazioni puntata del 14 agosto 2024

La nuova stagione di Squadra Speciale Cobra 11 è finalmente in arrivo. La prima puntata della fortunatissima serie TV tedesca andrà in onda in prima serata su Rai2 il 14 agosto 2024 con episodi che avranno una durata maggiore, con ben 90 minuti ciascuno. Composta da un totale di 6 puntate, vedremo le prime tre ogni mercoledì a partire dal 14 agosto 2024. Le restanti, invece, andranno presumibilmente in onda nell’estate 2025.

Nulla, però, potrà dirsi cambiato. Le anticipazioni di Squadra speciale Cobra 11 svelano che ritroveremo, infatti, Semir e Vicky, tornati nelle ultime stagioni, che riprendono a sorvegliare la zona a nord del Reno, tra Colonia, Neuss e Düsseldorf. La squadra sarà ancora più agguerrita a combattere il crimine, con l’ispettore capo riabilitato e nuovamente assegnato al suo posto nella polizia stradale.

La prima puntata, in particolare, si intitolerà Non è un gioco da ragazzi. I due protagonisti salveranno una bambina coinvolta in un incidente d’auto. Tuttavia, al loro arrivo sul luogo dell’incidente, scopriranno che la madre della piccola è stata brutalmente accoltellata. Da qui partirà immediatamente la caccia al colpevole, ma l’impatto emotivo su Vicky sarà particolarmente intenso, risvegliando in lei un forte istinto materno.

Anche per l’ispettore capo ci saranno delle novità e lo vedremo sotto nuove vesti. Sua figlia Dana e Max, infatti, aspettano un figlio e presto sarà nonno. La sua vita sentimentale, però, non è altrettanto fortunata e si ritrova single. In termini professionali, invece, ci sarà sempre Roman Kramer, interpretato da Patrick Kalupa, nel ruolo di commissario.

Squadra Speciale Cobra 11: dove eravamo rimasti?

A ben 25 anni dal debutto della prima puntata di Squadra Speciale Cobra 11, il 14 agosto alle 21:00 andrà in onda la nuova e tanto attesa ventottesima stagione. Ma facciamo un passo indietro. Dove ci eravamo lasciati? Nell’ultimo episodio, trasmesso la scorsa estate, i nostri amati protagonisti della polizia stradale criminale si sono trovati a fronteggiare ladri, assassini e pirati della strada, mettendo costantemente a rischio la propria vita.

In particolare, tale puntata, intitolata Indifese, vede coinvolti in un grave incidente Max, Dana e il loro bambino che sta per nascere. Ricoverati in terapia intensiva, Vicky e Semir attendono con ansia notizie al pronto soccorso. I due personaggi storici, infatti, interpretati magistralmente da Pia Stutzenstein ed Erdoğan Atalay, sono tornati appositamente per questa stagione. Accanto a loro c’è anche Bianca, la giovane dottoressa alla quale l’ispettore capo ha stretto un importante legame negli ultimi mesi. Attraverso una serie di flashback, l’uomo le racconta la sua vita, le difficoltà e il caso alla quale stava lavorando pochi mesi prima.

Il criminale questa volta è un uomo appartenente a una setta misogina. Legion, come si fa chiamare, rapisce donne ogni tre giorni, agendo indisturbato sotto gli occhi di tutti. Tra queste, però, vi sarà anche Denise Wallbusch, la psicologa del carcere ove era detenuto proprio Semir. Quest’ultimo, nonostante sia in attesa di processo e sotto attenta sorveglianza di Berling, la nuova procuratrice, decide di rischiare il tutto per tutto. Indagando da solo, si introduce nelle indagini, rischiando la propria carriera. Alla fine, l’amato protagonista riuscirà a salvare la situazione, ma non senza conseguenze.