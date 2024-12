Lorenzo Spolverato o Luca Giglioli a rischio squalifica al Grande Fratello 2024?

Nella puntata di questa sera ci sarà un concorrente del Grande Fratello 2024 squalificato? A lanciare il rumor clamoroso è stato ieri l’esperto di gossip Biagio D’Anelli che ha rivelato che gli autori starebbero vagliando la possibile squalifica di un concorrente. D’Anelli non è sceso nei dettagli, non ha rivelato di chi si tratta ne cos’è successo nello specifico ma sul web da ore fioccano le possibili ipotesi su chi è a rischio squalifica ed i nomi più probabili sono due: Lorenzo Spolverato e Luca Giglioli. Il primo è stato al centro della bufera per alcuni atteggiamenti e parole poco carine nei confronti della ‘fidanzata’ Shaila Gatta, i due hanno una storia all’interno della Casa e di altri inquilini. Allo stesso tempo, negli ultimi giorni anche il secondo, soprannominato Giglio si è reso protagonista di frasi molto dure nei confronti di Helena Prestes.

Da settimane a causa dei suoi atteggiamenti, dei suoi modi bruschi e delle sue frasi pesanti Lorenzo Spolverato è al centro delle polemiche e sommerso da critiche da parte del popolo del web. Sono in tantissimi che anche in passato ne hanno chiesto la squalifica dal Grande Fratello e quando Biagio D’Anelli ha lanciato l’indiscrezioni in molti hanno fatto il suo nome. Negli ultimi giorni, tuttavia, anche il comportamento di Luca Giglioli è finito al centro di aspre critiche per alcune sue frasi molti pesanti nei confronti di Helena Prestes (quest’ultima ormai vittima del gruppo). Insomma Lorenzo Spolverato o Luca Giglioli a rischio squalifica al Grande Fratello 2024?

Concorrente squalificato dal Grande Fratello 2024: la reazione di Beatrice Luzzi conferma l’indiscrezione

Biagio D’Anelli in un video pubblicato ieri sui social ha lasciato intendere che ci sarà una squalifica dal Grande Fratello 2024 ed i nomi che circolano sono quelli di Lorenzo Spolverato e Luca Giglioli, nella puntata di questa sera, lunedì 2 dicembre 2024. E fargli da eco ci ha pensato anche Deianira Marzano che lascia intendere come a causa di violazioni del regolamento un concorrente potrebbe essere sottoposto al televoto flash: “Al Grande Fratello, gli autori stanno valutando se sottoporre un concorrente a un televoto flash! Questa decisione potrebbe portare a un’eliminazione immediata o a un’altra conseguenza significativa per il concorrente coinvolto. In passato, il programma ha utilizzato il televoto flash per determinare finalisti o eliminare concorrenti inaspettatamente.” A confermare questi rumor, infine, c’è anche il like di Beatrice Luzzi, opinionista del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.