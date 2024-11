Dopo l’entrata di Stefano Tediosi al Grande Fratello è scoppiato il caos nella casa con Alfonso D’Apice, ex fidanzato di Federica Petagna. Un trio studiato ad hoc per movimentare le dinamiche nel programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini dopo un periodo piuttosto piatto e con al centro la costante liaison di Shaila e Lorenzo, che per molti dei fan sembra essere ancora una messa in scena e una strategia per emergere. Ma torniamo a noi. Nelle ultime ore, a farsi sentire è stata anche Erica Migliano, ex fidanzata di Stefano Tediosi.

Il Grande Fratello torna a scontrarsi con Ballando con le Stelle/ La decisione di Pier Silvio Berlusconi

La ragazza ha voluto parlare per la prima volta di quello che pensa riguardo Stefano Tediosi nella casa del Grande Fratello, muovendo accuse piuttosto pesanti all’ex. Cos’ha detto? In un intervista a Fanpage.it, Erica ha spiegato che il nuovo concorrente del reality è un bugiardo cronico. Sin dal primo momento insieme le aveva raccontato una grossa bugia, nascondendole che fosse fidanzato, e successivamente ad un ultimatum, aveva deciso di lasciare la sua ragazza. “Non lo fece subito“, spiega Erica, svelando che per prendere la decisione di terminare la relazione ci aveva messo ben quattro mesi. “Continuava a fare avanti e indietro tra me e lei“, continua l’ex fidanzata di Stefano Tediosi, confessando di essere stata più volte manipolata fino a doversi trasferire in Spagna.

Perché Grande Fratello 2024 non va in onda oggi 11 novembre/ Cambio di palinsesto: quando torna la diretta

Stefano Tediosi, Erica lo sbugiarda senza paura: “Un anno di terapia per colpa sua, ero a casa ad aspettarlo dopo Temptation Island”

Un racconto scioccante quello di Erica, ex fidanzata di Stefano Tediosi che a Fanpage ha voluto sfogarsi dopo l’entrata di lui al Grande Fratello. La ragazza ha spiegato di essere stata vittima di manipolazione e che lui ha sempre voluto controllarla. “Mi sono trovata a fare un anno di terapia” ha continuato “Mi aveva privata della mia autostima“. Erica era arrivata addirittura a sentirsi brutta e sempre in competizione con la ex di lui, mentre Stefano Tediosi teneva in piedi due storie parallele con bugie continue.

Perchè Alfonso d'Apice e Federica Petagna si sono lasciati?/ "Era finito l'amore tra noi"

Dal 2024, poi, è cambiato tutto. Stefano Tediosi decide di partecipare a Temptation Island e all’ex fidanzata Erica rivela di farlo solo per soldi. “Mi rispose che ci sarebbe andato solo per guadagnare e che io sarei dovuta rimanere a casa ad aspettarlo“, ha svelato la ragazza, dicendo che, addirittura, le aveva promesso un viaggio con il denaro ottenuto dal programma. Insomma, una rivelazione da brividi che nessuno si sarebbe mai aspettato su Stefano Tediosi, che fino ad ora si è sempre presentato come un ragazzo sincero e tranquillo. Come andrà a finire?