Stromboli, forte esplosione: nube di cenere e colata lavica/ Il materiale incandescente arriva a mare

Una forte esplosione si è verificata sullo Stromboli, con la colata lavica che ha raggiunto la costa e si è propagata in mare per diverse centinaia di metri dopo avere percorso la Sciara del Fuoco. Intanto una enorme nube di cenere ha raggiunto una altezza di circa 2 km. A controllare la situazione, come riportato da Ansa, sono gli esperti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), i quali hanno riferito una “repentina intensificazione dell’attività di spattering”.

Dichiarazione di Astana, "soluzioni eque per Palestina e Afghanistan"/ Presenti Putin ed Erdogan

Il livello di allerta “molto alto” è stato raggiunto alle 14.20 di oggi, ma è ormai da diverse ore che l’ampiezza media del tremore vulcanico si mantiene su dati considerevoli. In serata è stato osservato un lieve decremento, ma la situazione appare ancora preoccupante. “L’osservazione dei sismogrammi evidenzia nelle ultime ore numerosi transienti di modesta ampiezza, della durata di pochi minuti, probabilmente associati a fenomeni di flussi piroclastici e rotolamento di rocce lungo la sciara del fuoco. L’analisi dei dati delle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non evidenzia variazioni significative alle stazioni GNSS ad alta frequenza e clinometrica”, scrive l’Ingv.

Etna, eruzione in corso: nube alta 4.5 chilometri sul vulcano/ Limitati i voli all'aeroporto di Catania

L’incendio provocato sullo Stromboli dopo l’esplosione

Le ripetute esplosioni sullo Stromboli e la colata della lava proveniente dal settore craterico di Sud Ovest hanno causato anche un incendio in località Forgiavecchia. È stato necessario l’intervento dei canadair per spegnere le fiamme, ma l’allerta resta alta in virtù del fatto che nuovi lapilli potrebbero creare altri problemi. La situazione per il momento è comunque tornata alla normalità e non sono state necessarie ulteriori misure di sicurezza.

Il fenomeno dell’esplosione sullo Stromboli d’altronde non è avvenuto a sorpresa, in quanto la Protezione Civile aveva già segnalato il passaggio dall’allerta gialla a quella arancione: in molti erano preparati, gli altri a distanza si stanno godendo lo spettacolo eruttivo ripreso in tanti video pubblicati sul web. Per qualsiasi necessità, a dare informazioni utili su quanto sta accadendo è l’Ingv.

Trevignano, Gisella Cardia contro il Vaticano: “Madonna non si ferma”/ “Apparizioni vere, Chiesa mi addolora”

© RIPRODUZIONE RISERVATA