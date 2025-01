Siete alla ricerca – come spesso accade nei giorni di festa – alla ricerca dei supermercati aperti Epifania 2025 per capire se e quanto potrete fare una spesa emergenziale dell’ultimo minuto? Allora niente paura perché fortunatamente siete capitati proprio nel posto giusto con il nostro consueto articolo dedicato proprio a quello che possiamo definire facilmente uno dei dubbi più importanti delle festività e – non a caso – nelle prossime righe scopriremo assieme quali sono i supermercati aperti Epifania 2025 soffermandoci sulle catene più importanti e che potete tranquillamente trovare pressoché in qualsiasi città; ma la primissima cosa da dire è che – fortunatamente – in questa occasione sarà decisamente più semplice trovare uno shop aperto rispetto al recentissimo primo di gennaio che ha visto un generale abbassamento delle saracinesche in tutto il nostro bel paese!

Dieta, quale seguire nel 2025?/ La classifica delle migliori: dalla Mediterranea alla DASH

Prima di entrare nel vivo dell’articolo e dell’elenco, vi ricordiamo come sempre che la nostra lista di supermercati aperti Epifania 2025 va sempre presa con le giuste distanze senza dare per scontato che quello che vi diremo sarà applicabile effettivamente a tutte le tantissime realtà cittadine italiane: il nostro consiglio – dopo aver verificato se la vostra catena di fiducia sarà aperta o meno – è quello di dare anche un’occhiata precauzionale al sito del supermercato per controllare eventuali novità dell’ultimissimo minuto; così come prima di mettervi (forse inutilmente) in macchina dovreste sempre dare un colpo di telefono al punto vendita che state per visitare per verificarne l’effettiva apertura.

Etichette sul rischio cancro per il vino? La richiesta dagli Usa/ “Alcolici associati a 7 tipi di tumori”

Quali sono i supermercati aperti Epifania 2025: l’elenco completo delle principali catene per la giornata di domani

Detto questo, possiamo ora entrare nel merito effettivo dell’elenco dei supermercati aperti Epifania 2025 partendo dal dirvi che tra le tante catene diffuse in Italia solamente due non sembrano aver dato indicazioni chiare applicabili a tutti i punti vendita: si tratta – da un lato – di Carrefour (e tutte le varie declinazioni tra ‘Express’, ‘Market’, 24h e così via) e – dall’altro – di Despar che hanno dato in entrambi i casi la libertà di scelta ai singoli shop.

Dieta senza carboidrati raffinati per 30 giorni/ “Migliora l'umore e si abbassa l'infiammazione”

D’altra parte, tra i supermercati aperti Epifania 2025 possiamo certamente indicarvi la quasi totalità (anche qui, salvo rare eccezioni) dei punti vendita Esselunga, Coop, Conad, Aldi e Bennet che nella stragrande maggioranza dei casi osserveranno l’orario ridotto domenicale o festivo (alcuni aperti solo la mattina, altri con limitazioni orarie rispetto all’apertura o alla chiusura tendenzialmente di un paio di ore rispetto alla consuetudine); mentre dal conto suo Famila ha fatto direttamente che stilare un elenco ufficiale dei punti vendita aperti anche domani con i rispettivi orari.