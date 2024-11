Susanna Artero, ex moglie di Nicola Pietrangeli: dai figli alla separazione

Oltre ad essere stato un grande campione di tennis, Nicola Pietrangeli ha spesso fatto parlare di sé anche per la sua movimentata vita privata. L’ex tennista è uno dei simboli di questa disciplina sportiva grazie ai record infranti e ai titoli italiani ed internazionali conquistati, ma ha anche avuto diversi amori da copertina che l’hanno spesso proiettato sotto i riflettori del gossip nazionale. Nel suo passato ha avuto diverse storie d’amore, ma la più importante è stata quella con l’ex moglie Susanna Artero, madre dei suoi figli.

Di professione indossatrice, Susanna Artero è stata sposata con Nicola Pietrangeli per diversi anni: la coppia si conobbe quando erano ancora ragazzini, lui 21 anni e lei 18, arrivando poi all’importante passo del matrimonio e alla nascita di tre figli, Marco, Giorgio e Filippo. Ma perché la coppia si separò? A raccontarne i motivi è stato l’ex tennista in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi nell’agosto 2023: «Mia moglie Susanna Artero, madre dei nostri tre figli, mi abbandonò perché sosteneva che la tradivo. In realtà non è vero, al limite le ho messo le corna, che è ben diverso“.

Nicola Pietrangeli e gli amori della sua vita: la relazione con Licia Colò

Ma quali sono stati gli altri grandi amori nella vita di Nicola Pietrangeli? Archiviata la separazione con l’ex moglie Susanna Artero, l’ex tennista ha avuto una relazione con altre tre donne: nell’intervista a Oggi parlò di Lorenza, che “se n’è andata via perché voleva il matrimonio, io no“, di Paola, che “mi ha mollato da pochi mesi. Desiderava convivere, io no. Nel mio appartamento non c’è spazio, dove li mettevo i suoi vestiti?“, sino alla chiacchierata relazione con Licia Colò.

L’ex tennista e la celebre conduttrice televisiva si fidanzarono nel 1987 ma la loro storia d’amore tramontò nel 1994. “Avevo perfino accettato di vivere con lei a Casal Palocco. La nostra storia è durata sette anni. E non ho mai capito perché sia finita“, ha raccontato Pietrangeli che però non l’ha mai del tutto dimenticata: “Una parte di me spera ancora che torneremo assieme. Non ho paura di rimanere da solo. È che ho voglia di Licia“.