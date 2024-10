Coppie Temptation Island 2024, da Fabio e Sara a Diandra e Valerio: chi si è lasciato

Questa sera martedì 22 ottobre andrà in onda su Canale Cinque l’ultima puntata stagionale di Temptation Island 2024, il programma condotto da Filippo Bisciglia che rivelerà il finale delle coppie che si sono messe in gioco in questa tornata di puntate. Cerchiamo di scoprire come sono andate le cose dopo il viaggio nei sentimenti delle varie coppie nel programma:

Coppie Temptation Island 2024, come stanno le cose tra Fabio e Sara

Tra le coppie di Temptation Island 2024 troviamo Fabio e Sara, con lei che ha deciso di uscire al fianco del fidanzato per approfondire il loro rapporto e cercare qualche verità rimasta nascosta riguardo al suo tradimento.

Temptation Island 2024, come è finita tra Diandra e Valerio

Diandra e Valerio hanno regalato diversi colpi di scena invece a Temptation Island 2024 e dopo un primo falò che sembrava aver sancito la fine della loro relazione, sono usciti insieme, con lui che ha accettato di restare a Roma per amore e proseguire la relazione con la fidanzata.

Anna e Alfred, come è andata l’esperienza a Temptation Island 2024

La relazione tra Anna e Alfred è stata una di quelle più complicate e che ha maggiormente catturato l’attenzione del pubblico a Temptation Island 2024, dopo continui tradimenti lei ha ammesso di non riuscire a lasciare il fidanzato, ma una volta scoperto l’ennesimo tradimento con la single Sofia in esterna, la storia sembra giunta al capolinea. Il vero finale per le coppie di Temptation Island 2024 però rivelerà nuovi colpi di scena 30 giorni dopo la fine del programma.

La coppia Mirco e Giulia

Dopo il falò di confronto la storia tra Mirco e Giulia sembra giunta al capolinea, visto che lui ha scelto di uscire con la tentatrice Alessia, e l’obiettivo di conoscerla meglio e frequentarla fuori da Temptation Island 2024, vedremo se saranno cambiate le cose 30 giorni dopo.

Titty e Antonio

Un’altra delle coppie di Temptation Island 2024 che ha catturato la curiosità del pubblico è stata quella formata da Titty e Antonio, questa volta senza frequentare nessun tentatore o tentatrice al di fuori del programma. La storia sembra giunta però al capolinea, senza tentatori di mezzo, vedremo cosa avrà riservato il finale alla coppia.

Millie e Michele, come è finita a Temptation Island 2024

Altri due protagonisti di Temptation Island 2024 che hanno fatto i conti con un finale inaspettato sono Millie e Michele, usciti separati dal programma condotto da Filippo Bisciglia, dopo aver capito di non essere fatti l’uno per l’altra.

Coppie Temptation Island 2024, Federica e Alfonso si sono lasciati?

La storia tra Federica e Alfonso a Temptation Island 2024 è un’altra di quelle che ha regalato qualche colpo di scena, con lui che sembrava pronto a correggere i suoi errori, ma nel frattempo la fidanzata ha iniziato a frequentare il single Stefano.