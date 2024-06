Temptation Island 2024, Filippi Bisciglia anticipa: “Coppia è entrata tardi per un motivo”/ “Ci sono novità”

Temptation Island 2024, Filippo Bisciglia svela: “Una coppia è entrata tardi per un motivo”

Manca sempre meno al debutto di Temptation Island 2024, la data d’inizio è prevista per giovedì 27 giugno 2024, le coppie in gara sono già state svelate, sono sette e si attendono dei clamorsi colpi di scena. Infatti, già dalle brevi clip di presentazione si preannuncia un’edizione più scoppiettante che mai. Del resto lo stesso Filippo Bisciglia in un’intervista Tv Sorrisi e Canzoni ha annunciato che partirà a bomba, le coppie sin da subito si sono messe in gioco e soprattutto ha rivelato qualcosa in più sulla struttura e sul fatto che una coppia è arrivata leggermento dopo le altre.

Nel dettaglio Filippo Bisciglia ha rivelato: “Quest’anno per la seconda volta avremo sette coppie e non sei. Una è arrivata leggermente dopo le altre, ma non posso svelarvi il motivo. Altri cambiamenti non ce ne sono, però a livello di storie ci sono novità: si trattano due argomenti molto importanti che faranno bene a chi sta passando situazioni simili come la ragazza che è dimagrita di 80 chili in due anni e si sente più forte e consapevole.” E non è tutto, perché poi ha aggiunto che uno dei fidanzati durante un falò di confronto svelerà un qualcosa di molto toccante e bello che spera venga preso ad esempio. Nel frattempo le segnalazioni fioccano e proprio nelle scorse ore Novella2000 ha rivelato che una coppia di Temptation Island 2024 è stata squalificata per aver infranto il regolamento.

Durante l’intervista Filippo Bisciglia ha ammesso qual è secondo lui il segreto del successo di Temptation Island 2024, è perché molte persone si rivedono: “L’identificazione nelle loro storie la ritrovo sia nelle mie esperienze personali sia in quelle dei miei amici. I problemi delle coppie sono sempre gli stessi. Quando ci sono di mezzo i sentimenti, la gente è contenta di viverli e immedisimarsi” E poi ha aggiunto che nelle coppie più giovane vede le problematiche che ha vissuto a 17-25 anni mentre negli adulti ritrova problematiche che ha già vissuto. E sui 14 concorrenti non ha dubbi, alcuni hanno personalità e carattere e possono tranquillimente essere dei personaggi adattati per i reality con il Grande Fratello: “Non lo decido certo io, ma se facessi i casting per il GF penso che due o tre personaggi ci starebbero bene. Soprattutto a livello di simpatia.”











