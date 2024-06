Temptation Island 2024 in onda anche in autunno?/ Lo scoop: “Le registrazioni inizieranno ad agosto…”

Conto alla rovescia sempre più ‘rovente’ per l’esordio di Temptation Island 2024: la data da segnare in rosso sul calendario è ormai nota – 27 giugno – ma già dalle curiosità trapelate l’hype sembra essere ben oltre i picchi pronosticati. Il reality a tema sentimentale è ormai un ‘must’ dei palinsesti Mediaset e raramente si è ritrovato in difficoltà in termini di ‘share’. Potrebbe essere considerata una conferma di tale aspetto uno scoop emerso nelle ultime ore e che riguarderebbe una versione autunnale di Temptation Island.

Come risaputo, Temptation Island 2024 – nella sua classica versione estiva – è stato in realtà già registrato e dunque ciò che vedremo non sarà in diretta. Il fattore curioso è che, poco dopo il termine della trasmissione che aprirà i battenti il prossimo 27 giugno, potrebbero già partire le riprese di una nuova versione da mandare in onda in autunno e sulla falsariga di quanto annunciato lo scorso anno con Temptation Island winter; progetto che è poi sfumato.

Temptation Island 2024 in versione autunnale: spazio ai ‘vip’ come in passato?

A riportare lo scoop sulla versione autunnale di Temptation Island per il 2024 è – come riporta Novella 2000 – Davide Maggio. “A fine agosto partiranno le riprese in Sardegna con nuove coppie desiderose di mettere alla prova il loro amore. L’edizione autunnale arriva dopo lo stop di quest’inverno alla versione winter di Temptation island, annunciata durante la presentazione dei palinsesti 2023-2024 e non più realizzata”. Chiaramente manca ancora l’ufficialità ma, dato che già negli scorsi mesi era attesa una versione autunnale di Temptation Island, è lecito credere che questa volta i propositi avranno un effettivo seguito.

Chissà che la versione autunnale di Temptation Island 2024 – le cui riprese, secondo quanto riportato da Davide Maggio, dovrebbero iniziare ad agosto – non segua la falsariga di quanto accaduto già nel 2020 e due anni prima con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Infatti, ai tempi si scelse di cavalcare l’onda della notorietà unità al format vincente e dunque includendo i vip nel reality dedicato ai dissidi di coppia.











