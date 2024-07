Dopo Temptation Island 2024, i social diventano il palcoscenico in cui lanciarsi grosse frecciate e bordate incredibili. Oltre ad Alessia e Vittoria, anche Martina De Ioannon ha voluto prendere in mano la telecamera del telefono per parlare un po’ della sua verità, attaccando duramente anche Lino, ex fidanzato della Pascarella con la quale è diventata molto amica. Il video ha fatto subito il giro dei social con Lino che ha risposto alle accuse fatte dalla ex fidanzata di Raul. Il giovane napoletano, del resto, non ha aspettato molto per riprendersi dopo il reality, mostrandosi a letto con Maika una volta conclusasi la messa in onda delle puntate.

La tentatrice di Temptation Island 2024, nuova papabile concorrente del GF, pare quindi essere stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso nella relazione tra i due ex fidanzati. Ed è qui che Martina salta in scena. La ex ragazza di Raul ha lanciato una stoccata alla tentatrice Maika e Lino ha subito risposto in una diretta su Instagram. “Parla quella che si è fatta mettere la mano là, sul popò, parla lei che si è fatta prendere in braccio da quello” dice attaccando la de Ioannon: “Parla lei che sc**ettava davanti a quello e quell’altro che faceva ‘ma che mi stai s**lettando davanti?’”. Insomma, una presa di posizione bella e buona quella di Lino, che una volta toccata la sua Maika non ha potuto proprio stare zitto.

Temptation Island 2024, Lino furibondo: “Smettetela di parlare di me”

Martina, d’altro canto aveva attaccato la tentatrice bionda difendendo Alessia e dandole velatamente della poco di buono, cosa che l’ex fidanzato non ha potuto sopportare. La risposta al veleno è continuata: “Parla lei che stava corteggiando lei Carlo. Di che vuoi parlare?” Per poi concludere invitando le persone a smettere di parlare di lui. Il pubblico che lo ha visto ha Temptation Island 2024 non ha voluto tacere e ha riempito di critiche il buon Lino, dicendogli di pensare a sé stesso e di smetterla di parlare degli altri.

Dopotutto, il primo a non comportarsi bene a Temptation Island 2024 è stato proprio lui, che non ha fatto altro che ignorare Alessia per tutta la permanenza e rifiutare il confronto per godere il più possibile del tempo con Maika. Come finirà questa battaglia social? A giudicare da come stanno le cose durerà ancora molto, almeno finchè il trio della discordia formato da Alessia, Lino e Maika non entrerà ufficialmente nel cast del Grande Fratello 2024. Chissà se sotto la guida di Alfonso Signorini torneranno ad essere in pace?