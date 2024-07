Temptation Island 2024, Maika Randazzo rompe il silenzio su Alessia Pascarella: “Non mi piace”

Temptation Island 2024 è finito ma si continua ancora a parlare del ‘triangolo amoroso’ formato da Lino Giuliano, l’ex fidanzata Alessia Pascarella e la tentatrice del programma, adesso molto vicina a Lino, Maika Randazza. E proprio la giovane romana in queste ore rispondendo a degli ask su Instagram ha rotto il silenzio rivelando innanzitutto che è realmente legata a Lino: “Nella mia vita non ho mai avuto bisogno di fare qualcosa per soldi. Ho una bella famiglia, un bella casa, un lavoro che mi appaga e degli amici fantastici.” E poi ha aggiunto come procede la loro conoscenza: “Ce la stiamo vivendo molto serenamente. Ci troviamo bene insieme».

In seguito, dopo aver ammesso di non averci mai scambiato neanche due parole, Maika ha rivelato cosa pensa di Alessia: “Alessia non mi piace. Ma nonostante stia continuando a mandare frecciatine e ad insultare, non ho nulla contro di lei. Sono abbastanza matura da comprendere che da donna ferita è normale una reazione simile. Detto ciò, spero finisca presto questo teatrino e ognuno viva felicemente la propria vita”. Mentre in un’altra stories ha aggiunto: “Le frecciatine che continua a lanciare? Non ci faccio troppo caso e non ci do peso… Capisco che vengono da una donna ferita, lei non mi è mai piaciuta e non lo nascondo.”

Maika Randazzo sbotta per il soprannome di Totò a Temptation Island 2024: “Basta”

Per tutta la durata del suo percorso a Temptation Island 2024 Alessia Pascarella si è rivolta a Maika con il nome del celebre attore partenopeo Totò De Curtis, il nomignolo è diventato virale ed anche finito il reality continua a chiamarla in questo modo. E quando anche un utente di Instagram si è rivolto Maika chiamandola Totò la giovane è sbottata replicando al soprannome, non è mancata la sua reazione. La Randazzo esasperata si è sfogata: “Mamma mia basta. Non fa più ridere raga. Mi sembrate una massa di pecoroni, uno dietro ad un altro. Personalità dai”.

In queste ore intanto si sta mormorando che su Maika Randazzo si sarebbero posati gli occhi degli autori del Grande Fratello. Pare infatti che la produzione stia valutando l’ipotesi di avere non solo l’ex tentatrice nel cast, ma anche gli stessi Lino Giuliano e Alessia Pascarella. Ma cosa accadrà dunque e chi varcherà la porta rossa? Non resta che attendere per scoprirlo