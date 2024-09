Pagelle Temptation Island 2024, prima puntata: Alfred subito “tentato”, Anna in crisi

Si è conclusa la prima puntata di Temptation Island 2024, che ha preso il via questa sera su Canale 5, ed è il momento di stilare le pagelle inerenti alle coppie e a quanto accaduto, a cominciare da Anna Acciardi e Alfred Ekhator i cui patemi d’amore hanno monopolizzato buona parte delle dinamiche di questo primo appuntamento televisivo. Lui si definisce molto passionale nei rapporti ma, da quando sono in crisi, anche la loro intimità si è irrigidita e si sente limitato nella sua libertà; lei, invece, ha smarrito la fiducia in lui dopo essere stata tradita e ammette di controllargli spesso il telefono e i suoi spostamenti.

Un rapporto basato sulla mancanza di fiducia e aggravato ancor più dall’avvicinamento di Alfred alla single Sofia; tra balli sensuali, “palpatine” proibite e sguardi ammiccanti, tra i due si è instaurata una certa complicità. Lui però è ben consapevole che nell’altro villaggio c’è qualcuno ad aspettarlo e a pensare a lui, Anna, che vede la sua fiducia in lui naufragare sempre più; per questa prima puntata, diamo 7.5 ad Anna e 5 ad Alfred.

Proseguendo con le pagelle Temptation Island 2024 passiamo ora a Federica e Alfonso, la seconda coppia su cui si è focalizzata l’attenzione di questa prima puntata. La partecipazione al docu-reality è motivata dall’eccessiva gelosia di lui, accentuata ulteriormente dopo aver scoperto che la fidanzata ha portato nel suo villaggio dei costumi da bagno nuovi di zecca a sua insaputa, e sfoggiati davanti a tutti.

Lei vuole sentirsi finalmente libera di conoscere nuove persone, lui da questa esperienza voleva maggiori rassicurazioni e vede nel gesto della fidanzata una provocazione. La gelosia resta il problema da risolvere per Alfonso, al quale diamo 5, mentre Federica (7) può trovare nel programma la sua occasione di rinascita.

Piena crisi invece per Titty e Antonio a Temptation Island 2024, con i primi segnali che arrivano dall’avvicinamento del ragazzo alle tentatrici Silvy e Ludovica durante i giochi in giardino e che portano la sua fidanzata ai primi sfoghi. Titty è stata tradita in passato ma ha saputo perdonare il fidanzato, il quale si è in parte riscattato dedicandole un tatuaggio, un viaggio a Parigi e soprattutto la fatidica proposta di matrimonio. Un amore che però al momento non è stato manifestato, tra balli sfrenati con le tentatrici e la bugia scoperta da Titty in puntata, con la fidanzata che è arrivata addirittura a richiedere il primo falò di confronto di questa edizione; per lei il voto è 8, per lui 5.

Giudizio sospeso, al momento, per le altre coppie che non sono state raccontate in questa puntata, ma che verranno sicuramente approfondite nel prossimo appuntamento tra Pinnettu e falò delle fidanzate e dei fidanzati. Diandra e Valerio stanno insieme da anni ma, per differenti prospettive di vita future, rischiano di veder crollare la propria relazione; Mirco e Giulia vivono una profonda crisi e la convivenza ha portato a galla numerosi problemi; Sara e Fabio faticano a dare la spinta alla loro relazione a causa della distanza, con la fidanzata che vorrebbe maggiori dimostrazioni dal suo lui; Millie e Michele, infine, sono in crisi per la mancanza di fiducia da parte del ragazzo che mal tollera determinati comportamenti della compagna.