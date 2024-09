Le scosse di terremoto oggi fotografano per l’ennesima volta una situazione di assoluta normalità nel nostro Paese. I movimenti tellurici che stano segnalando ogni giorno l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sono assolutamente lievi, e sono ormai mesi che non si verifica qualcosa di anormale, visto che l’ultima scossa di terremoto importante può considerarsi quella dello scorso maggio, di magnitudo 4.4 gradi sulla scala Richter, localizzata ai Campi Flegrei, evento tellurico che causò centinaia di sfollati e diversi danni a varie strutture. E così che la scossa di terremoto oggi più significativa non riesce nemmeno a sfiorare la magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, fermandosi di preciso a 1.5 gradi.

Terremoto oggi Messina M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa leggera al Vesuvio

Il riferimento è al lieve tremore localizzato dall’Ingv nella regione Campania, a quattro chilometri a sud ovest di Lioni, in provincia di Avellino. I sismografi sono entrati in azione sette minuti dopo la mezzanotte, in una zona vicino a Caposele e Teora, e a circa 30 chilometri da Battipaglia e 32 da Avellino. Un’altra scossa di terremoto oggi è stata quella segnalata in Abruzzo, una delle regioni a maggior attività sismica del nostro Paese. A due chilometri a nord ovest di Capitignano, una scossa di 1.3 gradi sulla scala Richter localizzata 57 minuti dopo la mezzanotte di ieri.

Terremoto oggi ML 3.3 Costa Catanese/ Ingv ultime notizie: due scosse nella notte

TERREMOTO OGGI A L’AQUILA, IERI UNA SCOSSA A MACERATA

L’evento ha avuto origine vicino a Montereale e a Campotosto, esattamente a 23 chilometri di distanza dalla città de L’Aquila, capoluogo abruzzese, nonché a 38 da Teramo, nel Lazio.

Infine segnaliamo una scossa di terremoto avvenuta non nella giornata odierna ma nella serata di ieri e che in precedenza non vi avevamo comunicato, leggasi quella individuata nelle Marche, a quattro chilometri a sud ovest di Serravalle in Chienti, in provincia di Macerata. Il sisma, di magnitudo 2.1, è stato localizzato ad una ventina di chilometri da Foligno e a 43 chilometri da Perugia (entrambe le città si trovano in Umbria), mentre i comuni più vicini sono stati Monte Cavallo e Sefro, nel maceratese.

Terremoto oggi Nocera Umbra ML 1.4/ Ingv ultime notizie: scosse anche vicino Potenza