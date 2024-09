Nel nostro Paese si sono verificate alcune scosse di terremoto oggi, nessuna comunque particolarmente rilevante. Inoltre, non sono stati registrati dei danni e dei feriti, di conseguenza si è trattato di movimenti tellurici tutto sommato molto lievi. La scossa di terremoto oggi più importante è stata quella che si è verificata pochi minuti dopo l’inizio del nuovo giorno, precisamente alle ore 00:30, a cinque chilometri a est di Maletto, in provincia di Catania. Il sisma, come registrato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato nei pressi del comune di Randazzo, nonché a 32 chilometri di distanza da Acireale e a 39 da Catania.

Un’altra scossa di terremoto oggi è quella localizzata in Emilia, a quattro chilometri a ovest di Sala Baganza, località del parmense. Il movimento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter ed è stato segnalato poco prima dell’alba odierna, alle ore 4:52 di stamane. Collecchio e Medesano i comuni limitrofi l’epicentro, mentre Parma è stata la città più vicina, distante 15 chilometri, con Reggio Emilia più staccata a 36.

TERREMOTO OGGI A RAGUSA E UDINE

Altra scossa di terremoto oggi, quella avvenuta in Sicilia (la seconda odierna), ovvero, il sisma a tre chilometri a sud est di Monterosso Almo, in provincia di Ragusa. Anche in questo caso il movimento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 3:19 fra venerdì 6 e sabato 7 settembre 2024. Per inquadrare la zona geografica, ci troviamo a 16 chilometri da Ragusa e a 23 dalla cittadina di Modica.

Queste sono state le principali scosse di terremoto oggi comunicate dall’istituto e vi segnaliamo anche un evento tellurico avvenuto ieri che però non vi avevamo segnalato in precedenza, quello della serata a 4 chilometri a ovest di Moggio Udinese, come intuibile, comune della provincia di Udine, nella regione Friuli Venezia Giulia.

