The Protégé, diretto da Martin Campbell

Lunedì 16 settembre, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, l’action thriller del 2021 dal titolo The Protégé.

La pellicola è diretta dal regista Martin Campbell, noto per avere curato le riprese di diversi lungometraggi di successo, come GoldenEye (1995), La maschera di Zorro (1998) e Casino Royale (2006).

Le musiche hanno invece la firma del DJ e produttore discografico britannico Rupert Parkes, firma delle colonne sonore di Tron: Legacy e della serie tv Le regole del delitto perfetto.

La protagonista è interpretata dall’attrice e modella statunitense Maggie Q, conosciuta dal pubblico per il ruolo di Nikita nell’omonima serie televisiva.

Al suo fianco il celebre attore Samuel L. Jackson, noto in particolare per la sua assidua collaborazione con i registi Spike Lee e Quentin Tarantino, in lungometraggi come Jungle Fever (1991), Pulp Fiction (1994) e Django Unchained (2012).

Nel cast del film The Protégé anche l’attore Michael Keaton, diventato famoso grazie alla sua interpretazione di Bruce Wayne/Batman nei film di Tim Burton Batman (1989) e Batman – Il ritorno (1992).

La trama del film The Protégé: l’uccisione del proprio mentore e la vendetta

The Protégé racconta le vicende di Anna (Maggie Q), un’abile e affascinante killer, allieva del leggendario sicario Moody (Samuel L. Jackson).

L’uomo avrebbe salvato Anna quando era solo una bambina durante un lavoro a Saigon, unica sopravvissuta di un terribile massacro in cui hanno perso la vita anche i suoi genitori.

Maestro e allieva hanno viaggiato per anni, concludendo un contratto dopo l’altro, fino a stabilirsi nel Regno Unito, dove la protagonista gestisce un piccolo negozio di libri, mentre Moody dimora in una splendida villa.

Quando però quest’ultimo viene assassinato, Anna ha un unico obiettivo: vendicare la sua morte.

Inizia così a mettersi sulle tracce dell’assassino, arrivando fino in Vietnam, nel luogo in cui è nata, convinta che il responsabile dell’omicidio sia il figlio di un vecchio nemico di Moody, che quest’ultimo aveva ucciso.

In realtà Anna scopre ben presto che il giovane non ha nulla a che fare con la morte del suo maestro, mentre la ricerca del mandante continua senza sosta. Ciò che la protagonista scoprirà durante il suo viaggio, cambierà per sempre la sua vita.