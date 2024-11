Dietro la brillante comicità di Francesco Paolantoni si nascondono drammi e traumi difficili da superare. Fin dalla gioventù, infatti, l’attore napoletano è stato costretto a fare i conti con dure realtà, come la perdita di entrambi i genitori quando era ancora molto giovane. Francesco aveva solo vent’anni quando perse il papà e ne aveva compiuti ventidue quando dovette dire addio alla madre. Per sua fortuna, però, non rimase solo: nella sua vita c’era l’amata sorella Tina, più grande di dodici anni.

Francesco Paolantoni, chi è?/ Il periodo più buio della carriera e la rinascita: "Ho provato tanta rabbia"

Tina non ci pensò due volte a prendersi cura di suo fratello, sostenendolo e supportandolo nei momenti in cui aveva bisogno di un riferimento adulto. Qualche tempo fa, raccontandosi in una toccante intervista in tv a Oggi un altro giorno, ha ricordato quel triste episodio che gli ha cambiato la vita per sempre, sottolineando al tempo stesso l’importanza di sua sorella Tina nella sua vita.

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle 2024/ Saranno eliminati? Il sostegno dei fan

Francesco Paolantoni dopo la morte di sua sorella Tina: “Mi sono fatto una corazza”

Così quando sua sorella è morta, nel 2023, per Francesco Paolantoni è stato un brutto colpo, perché sono riaffiorati vecchi dolori. “Ma mi sono fatto una corazza per superare tutta una serie di cose e sono diventato abbastanza ironico e autoironico…”, ha raccontato rassegnato il comico partenopeo. Ironia e forza di volontà, ovviamente, non possono bastare per superare un lutto, specialmente se si deve dire addio ad una persona importante come lo era sua sorella.

“Lei per me era come una seconda madre ed è grazie a lei se faccio questo mestiere perché da bambino mi portava al cinema e mi faceva appassionare ai film”, ha svelato Paolantoni. Oggi l’attore cerca di guardare avanti senza crogiolarsi nei dolori e nella nostalgia di un passato che, purtroppo, non c’è più.

Francesco Paolantoni: "Sono svanito dalla TV per 10 anni a causa di scelte sbagliate"/ "Mi ero arreso, poi…"