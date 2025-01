Bernardo Cherubini, il racconto choc dello tsunami affrontato con l’ex fidanzata Tiziana

Bernardo Cherubini, prima di lasciare per sempre la Casa del Grande Fratello, ha ricevuto la visita a sorpresa della sua ex fidanzata Tiziana. Una donna che è stata ed è per lui fondamentale e che ha ammesso di amare ancora oggi. “Io e Tiziana è da un anno che non stiamo più insieme, ma io penso sempre a lei.” ha ammesso Bernardo durante la sua linea della vita. La stessa nella quale Bernardo si è reso protagonista di un racconto scioccante: “Tiziana mi ha salvato la vita nel 2004. Io la porto in Thailandia e arriva lo tsunami: solo nella spiaggia dove siamo noi, sono morte 5000 persone. Succede un macello, veniamo travolti ma lei mi ha acchiappato per un braccio e non mi ha mollato. Io ero certo di morire ma grazie a lei sono qui. È stata ed è la mia ancora di salvezza. La domanda ora è: uscito da qui torneremo insieme?”

“Perché è finita se il vostro legame è così importante?”, è stata allora la domanda di Signorini di fronte a questo racconto. “Entrambi veniamo da un po’ di paura nel creare una famiglia.” ha spiegato il gieffino prima di essere feezzato e di incontrare Tiziana.

Tiziana, l’ex fidanzata di Bernardo Cherubini a sorpresa al Grande Fratello

“Sono qui per portare un sorriso a me e a te. – ha esordito Tiziana al Grande Fratello, di fronte ad un Bernardo in lacrime – Sei una persona meravigliosa e lo sai.” Così ha continuato: “Smettila di pensare di avere colpe che non hai. Sei tanto bello, stai facendo un bellissimo percorso secondo me, cosa che per te è difficile vista la tua voglia di libertà.” E non è mancata una stoccata di gelosia: “Poi tu dici: ‘Chissà se la riconquisterò’, ma con Amanda com’è andata a finire?” Un forte abbraccio ha sancito l’incontro tra i due, che ora avranno modo di approfondire i reciproci sentimenti fuori dalla Casa.

