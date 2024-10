Tiziana Rocca, chi è l’imprenditrice: una carriera straordinaria

Tra gli ospiti di oggi giovedì 16 ottobre 2024 de La volta buona di Caterina Balivo troveremo anche Tiziana Rocca, la celebre imprenditrice originaria di Pozzuoli arrivata al successo negli ultimi anni dopo una carriera fatta di sacrifici. Esperta di pubbliche relazioni, Tiziana Rocca ha iniziato la sua carriera 25 anni fa, specializzandosi nell’organizzazione di grandi eventi, partendo da piccole collaborazioni fino ad espandersi in maniera notevole, scalando il mercato e arrivando fino ad Hollywood, una scalata da sogno che l’ha portata a collaborare anche con attori del calibro di Richard Gere.

E lo stesso grande artista ha speso parole di elogio nei confronti di Tiziana Rocca: “Tiziana è stata una vera forza della natura, inarrestabile di fronte a qualsiasi ostacolo” ha confessato Richard Gere e questo la dice lunga sull’enorme forza di volontà di Tiziana Rocca che invece ha spinto i giovani a non mollare mai e non essere pigri.

Tiziana Rocca ricorda: “Ho subito bullismo da piccola”

Nonostante il successo arrivato nel corso di una carriera costruita mattone dopo mattone, Tiziana Rocca si è espressa in passato sulla sua vita, ammettendo di aver subito bullismo, una pagina nera della sua vita: “Il mio accento era del Sud, era diverso, e a scuola mi prendevano in giro, ero secchiona, non conoscevo nessuno: questo mi ha portato a isolarmi, ho subìto atti di bullismo, ma questo non mi ha mai intimorito” ha ricordato Tiziana Rocca ammettendo di essere andata in difficoltà in alcune situazioni specifiche a scuola come ad esempio le interrogazioni.

Dopo aver rischiato la bocciatura, Tiziana Rocca è riuscita a centrare la promozione, mentre tanti di quei bulli che l’avevano messa nel mirino sono stati rimandati: “Recuperare un anno che sembrava perso mi ha fatto guadagnare rispetto, per fortuna, anche l’anno dopo i bulli si sono calmati”