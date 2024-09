Today You Die, diretto da Don E. FauntLeRoy

Martedì 10 settembre 2024, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:20, il film d’azione del 2005 dal titolo Today You Die. La pellicola è diretta dal regista statunitense Don E. FauntLeRoy, noto per la sua collaborazione con il collega Victor Salva in lungometraggi come Jeepers Creepers – Il canto del diavolo. La sceneggiatura è invece realizzata dal compositore e produttore Kevin Moore, noto per essere stato il primo tastierista del gruppo progressive metal Dream Theater.

Il protagonista è interpretato dall’attore e artista marziale Steven Seagal, che collaborerà nuovamente con il regista in Mercenary for Justice (2006) e Urban Justice – Città violenta (2007).

La trama del film Today You Die: un moderno Robin Hood incastrato dal complice

Today You Die, racconta la storia di Harlan Banks (Steven Seagal), un ladro che è una sorta di Robin Hood moderno, infatti dona il bottino ottenuto grazie ai suoi furti ai più bisognosi.

La sua attività diventa giorno dopo giorno sempre più rischiosa, causando una profonda ansia nella sua compagna Jada, così il protagonista decide di mettere a segno l’ultimo furto, in modo da sistemarsi per sempre…la cifra in gioco è di ben 20 milioni di dollari.

Per concludere questo crimine Harlan è costretto a collaborare con Max, assalendo un blindato che viaggia lungo le strade di Las Vegas, ma sarà proprio il suo complice ad incastrarlo e a farlo arrestare. Arrivato in carcere, il protagonista inizia a pensare ad un modo per riuscire ad evadere, mentre cerca di raccogliere quante più informazioni possibili per fare luce su questa situazione, scoprendo che dietro il suo arresto si nasconde un piano molto più ampio.