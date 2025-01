Tolo Tolo, film su Canale 5 di e con Checco Zalone

Giovedì 9 gennaio 2025, andrà in onda, in prima serata su Canale 5, alle ore 21:20, la commedia italiana del 2020 dal titolo Tolo Tolo. Il film è co-prodotto da Medusa Film e Taodue Film ed è scritto, diretto e interpretato dal noto comico e showman Checco Zalone, al suo esordio come regista, dopo le precedenti esperienza come attore e sceneggiatore di Cado dalle nubi (2009), Che bella giornata (2011), Sole a catinelle (2013) e Quo vado? (2016). Per la sceneggiatura Zalone ha collaborato con il regista Paolo Virzì, vincitore del Leone d’argento nel 1997 per Ovosodo.

Nel cast di Tolo Tolo anche Souleymane Sylla, Manda Touré, Nassor Said Birya, Alexis Michalik, Arianna Scommegna e Antonella Attili.

Compaiono anche in due camei l’attrice Barbara Bouchet, una delle attrici più amate della commedia sexy all’italiana degli anni ’70, e il cantautore Nicola di Bari, celebre per canzoni come Il cuore è uno zingaro (1971) e I giorni dell’arcobaleno (1972).

La trama del film Tolo Tolo: sulla rotta dei migranti che si imbarcano per l’Europa

Tolo Tolo racconta le avventure tragicomiche di Checco (Checco Zalone) un uomo che vive in un piccolo paese della Puglia, coltivando una sequela di sogni piuttosto improbabili.

Dopo l’ennesimo fallimento, l’uomo si trova sommerso di debiti e perseguitato da ex mogli e familiari, che in un modo o nell’altro nel tempo gli hanno prestato denaro.

Il protagonista decide di fuggire in un resort in Africa, lavorando come cameriere con il suo amico indigeno Oumar (Souleymane Sylla), un ragazzo che sogna di arrivare un giorno in Italia.

I due sono costretti a lasciare il posto a causa della guerra civile, rifugiandosi in un primo momento nel villaggio di Oumar, per poi giungere sulla rotta per L’Europa, affrontando innumerevoli difficoltà.

Il protagonista, però, non ha alcuna intenzione di rientrare in Italia, bensì sogna di stabilirsi nel Liechtenstein.

Durante il viaggio, però, si innamora della bella Idjaba (Manda Touré), una donna che sta fuggendo dal suo Paese con suo figlio, e insieme proseguono questo viaggio attraversando l’Africa e il terribile deserto del Sahara.

Lungo il tragitto faranno anche la conoscenza di un reporter francese, Alexandre Lemaitre (Alexis Michalik), che li aiuterà a sopravvivere in mezzo a tante difficoltà. Cosa deciderà di fare Checco? Tornerà in Italia con Idjaba o la sua vita è ormai in Africa?