Maica Benedicto sbarca al Grande Fratello 2024: l’ingresso nella Casa

Al Grande Fratello 2024, nella puntata in onda questa sera, sono arrivati numerosi colpi di scena e uno di questi riguarda Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. I due concorrenti sono infatti risultati i preferiti dal pubblico nel televoto settimanale, tuttavia la produzione ha pensato per loro ad una sorpresa davvero intrigante: uscire dalla Casa, sbarcare in studio e partire alla volta di Madrid per partecipare per un periodo non meglio precisato all’edizione spagnola del reality, il Gran Hermano. Il tutto all’insaputa degli altri concorrenti, convinti che i due siano stati in realtà definitivamente eliminati dal gioco.

Tuttavia, per due che hanno dovuto lasciare la Casa seppur per finzione, c’è una nuova ospite pronta a fare il suo ingresso: è Maica Benedicto. Presentata come nuova concorrente del programma, viene inizialmente accolta in Casa da Iago Garcia, con il quale condivide la lingua spagnola, per poi conoscere tutto il resto del gruppo in salone.

Tommaso Franchi colpito dall’ingresso di Maica Benedicto? Le opinioni in studio

Maica Benedicto, neo-inquilina nella Casa del Grande Fratello 2024, si è presentata a tutto il gruppo e sembra aver attirato l’attenzione di un concorrente in particolare: Tommaso Franchi. Il ragazzo, che nelle ultime settimane si è avvicinato a Mariavittoria Minghetti sebbene recentemente si sia registrata una rottura nel loro rapporto, non sembra essere rimasto indifferente all’ingresso della giovane modella spagnola, arrivata direttamente dal Gran Hermano nello “scambio” Italia-Spagna con Lorenzo e Shaila.

A notare l’interesse di Tommaso verso Maica è Beatrice Luzzi, che ad Alfonso Signorini confessa: “Ho visto uno sguardo in più verso Tommaso da parte sua, e Tommaso era comunque il primo della fila per andarla a salutare“. A quel punto il conduttore sottolinea ironicamente la presunta strategia del giovane inquilino: “Tommaso ha una bella strategia di acchiappo devo dire, è sempre in retroguardia però quando c’è da intervenire…“.