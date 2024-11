Tommaso Marini e Sophia Berto sono tra le rivelazioni dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle 2024, il dance show campione d’ascolti del sabato sera di Raiuno. Durante l’ultima puntata la coppia è tornata sulla pista da ballo con uno Charleston sulle note di “I will survive”. Una prova che Ivan Zazzaroni ha promosso alla grande: “è il mio idolo, riesce a fare sempre così alla Tommaso. Anche Sophia è stata bravissima”. Anche Fabio Canino è entusiasta: “credo sia la messa in scena più bella di stasera. Tu riesci a mettere insieme tutto: non è facile, ma tu sei perfetto in questo, ma anche lei brava brava”.

Poi è spettato alla presidente di giuria Carolyn Smith: “stasera ho trovato un equilibrio nella coreografia e nelle energie tra voi due. Mi è piaciuto molto il misto tra moderno e un charleston molto veloce, non era una cosa facile per via delle gambe lunghe, ma molto bravo”.

Tommaso Marini e Sophia Berto in risalita a Ballando con le Stelle 2024: la gara è ancora aperta

Il charleston di Tommaso Marini e Sophia Berto a Ballando con le Stelle 2024 ha conquistato anche Selvaggia Lucarelli che nella puntata scorsa aveva notato un calo nel campione di fioretto: “devo dire che mi piacciono i concorrenti come te. Ti eri infiacchito, sei rinato e resuscitato. Hai una propria cifra stilista, balli diverso da tutti gli altri, hai qualcosa di particolare ed originale che ti denota e ti dà una cifra specifica”.

Complimenti anche sui social dove in tantissimi sono coesi nel sostenere la coppia. “Ma bravi, bravissimi, che bello spettacolo! La sorpresa di stasera!!!” – scrive un utente a cui fa eco un altro – “Il miglior charleston, moderno e originale!”. Diversi i messaggi di stima verso il campione: “Ma quanto mi sei piaciuto!!!!!” e “Forza ragazzi, vai Tommaso!”, ma non mancano commenti a favore della ballerina per la coreografia. Che dire: la coppia conquista sempre più consensi e la finale si fa sempre più vicina!