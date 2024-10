Tommaso Marini e Sophia Berto sono dei protagonisti della trasmissione a Ballando con le Stelle 2024, programma che andrà in scena sabato 19 Ottobre 2024. Tommaso Marini ha vinto una medaglia alle ultime Olimpiadi di Parigi, ma il campione non si è fermato ed ha deciso di intraprendere una nuova avventura nel ballo.

Dopo le critiche iniziali per prestazioni non indimenticabili il ragazzo – con l’ausilio della giovane e bella partner – è riuscito a migliorare e nell’ultimo episodio ha mostrato importanti progressi. Negli ultimi giorni il nuotatore è intervenuto come ospite a La Volta Buona e ha parlato del suo atteggiamento, considerato da alcuni come remissivo: “A me non piace lo scontro, soprattutto per cose che in fondo sono stupide”, ha detto in maniera schietta l’uomo.

Nina Zilli e Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle 2024/ Da possibile vincitrice a flop? Qualcosa non va

Selvaggia Lucarelli ha affermato che Tommaso è apparso senza carattere in queste prime uscite e il ragazzo ha risposto: “Nel mio cammino ho avuto tante difficoltà e a me è dispiaciuto perchè tutto si può dire tranne che non abbia carattere”. Il ragazzo ha sottolineato che in giuria gli hanno dato 6 nell’ultimo episodio e hanno visto miglioramenti.

Federica Nargi, quando il matrimonio con il compagno Alessandro Matri?/ Infanzia nelle case popolari a Roma

TOMMASO MARINI E SOPHIA BERTO, UNA CRESCITA A RILENTO

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle Tommaso Marini e Sophia Berto hanno interpretato un’ottima prova con Smooth Criminal, sulle note quindi di Michael Jackson. Rispetto all’inizio la coppia ha mostrato grossi progressi, e ha ottenuto un punteggio complessivo di 41. Dall’8 di Carolyn Smith al 6 di Selvaggia Lucarelli, tutti hanno avuto belle parole e anche per questo i due sono usciti almeno per questa puntata dalla zona a rischio.

Nei primi episodi la Lucarelli sembrava tentare lo scontro mentre ora ha elogiato l’olimpionico e ha affermato: “Poteva sembrare un paragone un pò blasfemo ma fin dall’inizio avevo notato che assomigliavi e ti muovevi in maniera simile a Michael Jackson”, un complimento che ha stupito e che la giuria ha molto apprezzato.

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia eliminati Ballando con le stelle 2024?/ Dopo lo sfogo è tempo del riscatto

L’avventura di Tommaso Marini durante lo show prosegue in maniera positiva e – anche se a rilento – ci sono sicuramente miglioramenti nella coppia. Marini che qualche mese fa raccontò anche un momento difficile della sua carriera sportiva: “A un certo punto della mia carriera sportiva ho pensato di smettere ma i miei genitori mi hanno spronato. Devo tutto a loro, ho avuto la fortuna di avere un padre e una madre che mi hanno sostenuto sempre, anche e soprattutto economicamente”. Nel corso di Ballando con le Stelle Tommaso ha cominciato a usare lo smalto e questo ha destato molta curiosità, il ragazzo ha spiegato che lo ha fatto per necessità e non per piacere.