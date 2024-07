Tony Effe legge i messaggi privati ricevuti da una Vip sposata/ “Ora le rispondo”: la rivelazione a Le Iene

Tony Effe, chat privata con una donna famosa: “Mi scrive: ‘Vediamoci’“

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene presentano: Vite spericolate, spin-off de Le Iene incentrato sul racconto e sulle interviste a personaggi della musica e condotto in seconda serata da Nicolò De Devitiis. L’inviato del programma, reduce dalla rottura con la collega Veronica Ruggeri, ha intervistato Tony Effe trascorrendo con lui numerose ore insieme, per cercare di conoscere meglio le abitudini e lo stile di vita del rapper lontano dai riflettori dello spettacolo.

Si è così appreso che, quando è da solo, Tony Effe ama ascoltare canzoni romantiche e che inizialmente non voleva fare musica, ma è stata una situazione capitatagli quasi per caso. Uno dei momenti più curiosi, però, è avvenuto quando De Devitiis ha chiesto al cantante di fargli leggere alcuni messaggi privati ricevuti sui social. E, tra questi, ne spunta uno proveniente da una donna molto famosa ma di cui non è stato citato il nome. “Questa chi è che non la conosce“, esclama Tony Effe che, sollecitato dalla curiosità del conduttore sul contenuto dei messaggi, svela cosa gli ha scritto: “Ma niente… ‘Che fai? Dove stai? Vediamoci’. Che mi deve scrivere?”.

Le Iene, Tony Effe e la misteriosa Vip sposata: “Ora le rispondo“

Nicolò De Devitiis è incuriosito dalla chat privata di Tony Effe con questa misteriosa e famosissima donna, con il rapper che prosegue: “Ora le rispondo a questa”. Il conduttore a quel punto gli fa però notare: “Oh, questa è famosissima, ma è impegnata”. Il cantante, di recente al centro del gossip per un presunto flirt con Giulia De Lellis, però ribatte ironico: “Sì va beh, ma dove ca**0 vivi, nel paese dei balocchi?”. De Devitiis però insiste, sottolineando anche la situazione sentimentale di questa Vip: “È sposata!”. Ma Tony Effe non sente ragioni: “Eh, quindi?”.

Ma, proseguendo con le intime rivelazioni, si scopre che sono presenti messaggi privati di altri volti noti. Nicolò De Devitiis, notando una chat con un’altra donna famosa, gli domanda: “Pure con questa? Io ce l’ho il numero”. Il rapper però risponde: “No, con il numero è brutto…”. Il conduttore a quel punto scherza: “E allora come fai? Con il piccione viaggiatore?”. Tony Effe tuttavia ammette di preferire un contatto visivo ed un incontro dal vivo: “La devo beccare fratè… Ci devo parlare, mi deve guardare negli occhi“.











