Top Gun: Maverick, come finisce? Il capolavoro con Tom Cruise e Miles Teller ha toccato l’apice del successo durante la sua uscita nel 2002. Erano più di 45 anni che non si vedeva più l’attore nella saga che lo ha reso celebre in ambito internazionale. Il film si conclude con Rooster che decide di salvare il protagonista Maverick interpretato appunto da Tom Cruise che veste i panni di Pete Mitchell. Mentre lo salva, però, succede l’impensabile: tutti e due si trovano in territorio nemico, rimasti a terra.

Decidono dunque di unire le forze e rubare un F14 un po’ vecchiotto per sconfiggere i nemici. Il momento è di pura suspance, come del resto tutto Top Gun: Maverick, degno sequel del film dell’86. Rooster e Pete riescono ad annientare tre velivoli e a tornare sulla portaerei. Il finale di Top Gun: Maverick è anche romantico: il tutto si conclude con Maverick che sceglie di ritornare a fare il professore e di continuare il suo rapporto con Penny. I due si innamorano e volano via verso il tramonto poco prima dei titoli di coda.

Top Gun: Maverick, la fine commovente con Penny e Pete

Una trama avvincente quella di Top Gun: Maverick, che segna il ritorno in grande stile del mitico Tom Cruise, attore ormai conosciuto per la sua incredibile bravura nell’interpretare film d’azione che lasciano gli spettatori col fiato sospeso fino all’ultimo. La fine del film vede Maverick che fa di tutto per salvare Rooster e impedire che venisse abbattuto, anche se purtroppo poi non sarà così. Quando si trovano a terra e provano a rubare il vecchio F14 si prova una sensazione di suspance incredibile per poi provare distensione nel momento in cui i due riescono a scamparla.

Alla fine di Top Gun: Maverick, tutto si risolve poi nel migliore dei modi, con una conclusione degna di un sequel d’eccezione. Maverick ha un piccolo litigio con Cain (interpretato da Ed Harris), ed è qui che si aprono spiragli per un terzo capitolo e un possibile Top Gun. La fine commovente vede Penny e Maverick che vanno via insieme e decidono di dare il via ad una vita insieme volando verso il tramonto. Il film ha segnato un record durante la pandemia, per una pellicola che ha segnato senza dubbio la storia del cinema.