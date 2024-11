Urbano Cairo non esclude una cessione del Torino. Il presidente dei granata, uno degli editori principali d’Italia, ha detto senza troppi giri di parole, parlando durante l’evento Sport Industry Talk, che se dovesse arrivare un’offerta interessante si farà da parte. Urbano Cairo ha infatti ricordato di aver preso il Torino 19 anni fa, quando i granata versavano in una situazione economica non proprio florida “ma non voglio rimanere a vita”, aggiungendo che ad un certo punto è normale vendere la proprietà.

Obiettivo però, ha precisato lo stesso Urbano Cairo, (forse anche per non far agitare troppo i tifosi), è vendere “ad uno più ricco di me”, e solo in quel caso il noto imprenditore si “farà da parte”. In ogni caso è certo “Non voglio restare a tutti i costi”, visto che “i ventenni finiscono”. Come si legge su il Corriere della Sera, il presidente della compagine piemontese ha poi fatto una riflessione sul calcio, i cui costi stanno crescendo più dei ricavi, divenendo quindi insostenibile per chi non ha le spalle troppo coperte o per le squadre non di prima fascia come Juventus, Inter e Milan.

URBANO CAIRO: “IN PREMIER SOLO 4 SQUADRE IN ATTIVO”

Un trend negativo che sta accadendo non soltanto in Italia ma anche all’estero, e a riguardo Cairo ha citato l’esempio della Premier League, dove solo 4 squadre sono in attivo. “Il calcio è diventato insostenibile”, ha ribadito, invocando anche un aiuto dalla politica: “Il nostro settore produce cifre altissime” dal punto di vista della fiscalità, senza dimenticare le moltissime persone impiegate, e l’influenza sul Pil.

Inoltre, ha anche un aspetto emotivo, ricordando come la vittoria dell’Italia ai campionati di calcio europei del 2021 abbia influenzato il morale della gente. Insomma, una mano dall’alto sarebbe gradita ma spesso e volentieri il calcio viene visto come un settore “ricco” che deve sostenersi da solo. Urbano Cairo ha poi ricordato la situazione stadi, tenendo conto che sono pochissime le società che hanno una casa di proprietà.

URBANO CAIRO: “DESTINIAMO FONDI AGLI STADI”

Il presidente del Torino lancia quindi la proposta: l’ecobonus vale 120-140 miliardi di euro, un 2% da destinare al settore degli stadi darebbe un forte impulso. In ogni caso “qualcosa va fatto” ha ricordato ancora il presidente, sottolineando i 5,7 miliardi di euro di indebitamento delle squadre calcistiche.

Decisamente romantico infine l’aneddoto sui granata, che Urbano Cairo prese dopo una chiamata dell’allora sindaco del capoluogo piemontese, Chiamparino, spinto dalla sua mamma, tifosissima “ma prudente”. Cairo ha ricordato che la squadra è in Serie A da 13 anni, seppur con alti e bassi, sottolineando inoltre come all’inizio della sua avventura avesse pensato a Gasperini come tecnico, che però il Genoa non liberò, allora virò su Giampiero Ventura che “fece molto bene”. Oggi Gasperini è saldamente alla guida dell’Atalanta, mentre Ventura paga ancora ingiustamente la mancata qualificazione ai mondiali dell’Italia.