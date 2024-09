Tosca confessione a cuore aperto: “A Sanremo con una canzone che non volevo, entrai in crisi”

Si è raccontata a cuore aperto in una lunga intervista concessa a Il Corriere della Sera la cantante Tosca, nome completo Tiziana Tosca Donati. Dagli esordi fino al trionfo al Festival di Sanremo 1996 in coppia con Ron con il brano Vorrei incontrarti tra cent’anni. E poi scelte professionali sbagliate, la crisi e i momenti dolorosi partendo dall’adolescenza: “Ho perso tanti amici per droga. Io mi sono salvata perché la vita mi piaceva proprio.” Fino alla rinascita non solo professionale con una nuova etichetta discografica ma anche sentimentale con l’amore per l’attore Massimo Venturiello diventato suo marito nel giugno scorso dopo più di vent’anni di relazione.

Gaia Gozzi, ex e fidanzato Daniele Dezi/ "Ho sofferto nella vita, dimenticavo di cercare la mia felicità"

Durante l’intervista Tosca ha fatto una confessione choc sugli anni immediatamente successivi alla vittoria al Festival di Sanremo caratterizzati da una pesante crisi e momenti dolorosi: “La gioia è durata pochi mesi, poi basta: non puoi permetterti di cadere e sperimentare. L’anno dopo infatti mi riportarono a Sanremo e scelsero una canzone “festivaliera”. Io volevo portare un brano su una ragazza di strada, ma mi dissero no, “ci vuole una canzone pop”. Una vocina mi diceva di non farlo, ma non ho avuto la forza di dire no. Fu un’esperienza molto dolorosa, mi resi conto che non ero io. Nacque la mia crisi”.

Denise Esposito, compagna di Gigi D'Alessio/ Lo sfogo sulle polemiche: "Non sono mai stato un put***iere!"

Tosca e la confessione choc: dalla crisi alla rinascita all’amore per il marito Massimo Venturiello

Tosca ha ricordato con dolore quel brutto e delicato periodo: “Se non conquisti un posto al solo la discografia ti ammazza e ti fa credere che sei fallito. Provai una sensazione terribile, ci sono stata malissimo. E lì ho preso le distanze. Ho rotto il contratto discografico. Sentivo che non era la mia strada, non era quello che volevo.” Oggi la situazione è completamente diversa. Il suo più grande successo oggi si chiama “Officina Pasolini”, “una “casa” per artisti che rifuggono dalla competizione o comunque dal concetto “mors tua vita mea”. Da noi non esiste: cade uno, arriva l’altro. Giochiamo un altro campionato”.

Maria Finizio, chi è la moglie di Amedeo Grieco/ La dedica strappalacrime alla suocera scomparsa

Nella rinascita di Tosca c’è spazio anche per l’amore, il 20 giugno 2024 è diventato suo marito Massimo Venturiello, noto cantante e attore. Durante l’intervista la cantante, radiosa, ha confessato: “Ventun anni fa ci siamo incontrati nell’Opera da tre soldi al Teatro Biondo. Io uscivo da una brutta storia e lui si stava separando. Per un po’ siamo stati colleghi con una grande stima reciproca, tanta voglia di ascoltarci e di conoscerci. Molto disincantati, perché feriti. E ci siamo innamorati piano piano. Poi dopo tempo, ho preso un appartamento di fronte a lui e la sera dicevo “buonanotte” e andavo a casa mia. Poi “abbiamo buttato giù il muro” a passi lenti”.