Tradimento, anticipazioni puntata del 8 dicembre 2024: Oylum accusata di omicidio

È partita con il botto la nuova dizi turca con protagonista Vahide Percin (già nota al pubblico di Canale5 per aver impersonato Huncar Yaman in Terra Amara) nei panni di Güzide, una rispettata giudice di famiglia, dal carattere inflessibile, che da sempre esercita il potere a casa e al lavoro. La vita di Guzide, tuttavia, verrà stravolta quando scoprirà la doppia vita del marito e da lì con un effetto domino tutte le sue certezze crolleranno uno ad uno. Cosa accadrà nella seconda puntata in onda oggi, domenica 8 dicembre 2024, in prima serata su Canale? Le anticipazioni Tradimento svelano che ci saranno altri due colpi di scena.

Innanzitutto si scopre che Guzide, dopo aver scoperto che il marito Tarik da cinque anni ha un’altra famiglia, lo smaschererà davanti alla moglie Yesim e la loro figlia Oyku. Ancora scossa per il tradimento e le bugie la giudice riceverà un’altra notizia scioccante: la figlia Oylum ha avuto un incidente in moto ad Ankara che ha causato la morte di un ciclista. Guzide sconvolta si recherà dalla figlia in ospedale. La figlia per fortuna sarà sana e salva ma alle prese con un grave problema: verrà accusata ingiustamente della morte del ciclista e la giudice farà di tutto per consegnare alla giustizia il vero colpevole, Tim, figlio di un ambasciatore.

Anticipazioni Tradimento, puntata di oggi 8 dicembre 2024: Guzide caccia di casa Tarik

Le anticipazioni sulla puntata di questa sera della dizi turca Tradimento svelano che Guzide, con il prezioso aiuto di Sezai, si metterà sulle tracce di Tim che nel frattempo, convinto di godere dell’immunità penale del padre, starà cercando di scappare all’estero. I due faranno tutto il possibile per fermalo arrivando a fermare l’aereo su cui si è imbarcato prima che parta. Il ragazzo potrà quindi essere sottoposto a processo e si arriva alla prima udienza in cui vengono ascolti sia Tim che Oylum.

Oylum, difesa in Tribunale dal padre Tarik, al termine dell’udienza non verrà sottoposta a nessuna misura cautelare ma la gioia durerà poco e nessuno in famiglia sarà di animo leggero. Soprattutto Guzide che non riuscirà a perdonare i tradimenti e le bugie del marito e neanche quelle dei figli. Guzide caccerà il marito di casa mentre Ozan cercherà dei soldi per ripagare il debito e, insieme a Kaan, cercheranno di recuperare i soldi persi.

Quando va in onda Tradimento, nuova soap turca di Canale5 e come vederla in streaming

Svelate tutte le anticipazioni di Tradimento per la puntata di oggi, 8 dicembre, non resta che ricordare che è in onda ogni domenica, in prima serata, su Canale 5 ed è possibile seguirla anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity. La prima puntata è stata accolta con ascolti più che buoni, la seconda continuerà a conquistare i telespettatori?