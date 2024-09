Jannik Sinner in finale agli Open degli Stati Uniti: le ultime notizie dal tennis

Battendo in tre set l’inglese Draper, il tennista italiano Jannik Sinner ha conquistato la finale a Flushing Meadows, nella quale si troverà di fronte lo statunitense Fritz che nell’altra semifinale si è sbarazzato – in una rimonta dell’ultimo minuto – del connazionale Tiafoe: per l’azzurro si tratta della seconda finale in un torneo del Grande Slam – dopo quella dello scorso gennaio a Melbourne – e della prima finale nella storia per un tennista italiano agli US Open; mentre la gara si giocherà nella serata odierna alle ore 20 in punto.

Terremoto oggi Vesuvio, magnitudo 2/ Ultime notizie Ingv: mini sciame sismico nella notte a Parma

Ultime notizie: a Livorno arrestato per violenza sessuale un medico infettivologo

Un medico infettivologo – ovviamente coperto dall’anonimato – dell’ospedale di Livorno è stato arrestato dalle forze dell’ordine con l’accusa di violenza sessuale e posto agli arresti domiciliari: il 62enne è stato sospeso dalla Asl locale e gli è stata comunicata l’interdizione per 12 mesi dalla professione con sospensione della retribuzione; mentre le accuse arrivano da un gruppo di pazienti che hanno presentato diversi esposti nei suoi confronti costringendo la direzione ospedaliera da intervenire.

Allerta meteo arancione su sei regioni oggi, 8 settembre 2024/ Temporali, nubifragi e grandine: le previsioni

Grave incidente in autostrada a Castel San Giorgio: le ultime notizie

Un incidente avvenuto alle 4 del mattino di ieri – sabato 7 settembre 2024 – sull’autostrada A30, nei pressi di Castel San Giorgio ha provocato una vittima e due feriti: coinvolti nell’incidente un’auto ed un camion che si sono scontrati violentemente per ragioni ancora da chiarire e con dinamiche da accertare; il tutto mentre sono stati diversi i disagi causati alla circolazione dopo il violento scontro. La vittima si chiamava Nicola Cucciniello, originario e residente a Solofra ed aveva 29anni, mentre altri due amici che viaggiavano insieme a lui si trovano attualmente ricoverati in ospedale ma – fortunatamente – non sembrano essere in pericolo di vita.

Million Day, le cinquine vincenti di oggi, 8 settembre 2024/ I numeri delle ore 13:00

Le ultime notizie sul femminicidio in provincia di Pesaro: uccide la moglie a coltellate davanti ai tre figli

Un uomo di 54 anni di Pesaro – la scorsa notte – ha ucciso la moglie a coltellate davanti ai tre figli che in quel momento di trovavano all’interno della abitazione e che ne sarebbero fortunatamente usciti illesi: l’uomo – che lavorava come autista – in precedenza era stato già denunciato alle autorità a seguito di maltrattamenti subiti dalla stessa donna. Il femminicidio è avvenuto a Montemaggiore, località in provincia di Pesaro, e la vittima di origini brasiliane aveva 38 anni: a dare l’allarme alle forze dell’ordine erano stati i vicini di casa della coppia dopo aver sentito diverse urla che provenivano dall’abitazione. La donna accoltellata è morta nell’ospedale le Torrette di Ancona dove era stata trasportata con l’elisoccorso in condizioni che erano parse fin da subito a dir poco critiche.

Le previsioni meteo sull’Italia: ultime notizie

La giornata di ieri è stata ancora all’insegna del grande caldo e dell’afa soffocante, specialmente nelle regioni del Centro Sud – con picchi che in Sicilia hanno raggiunto anche i 36°C ed i 40 in Sardegna – e anche sulle regioni centrali, in particolare sulle città di Terni e Roma; ma da oggi è previsto un ulteriore cambio di scenari con le temperature che saranno in calo, mentre si verificheranno situazioni di forte maltempo a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica che colpirà inizialmente Liguria e Toscana per poi allargarsi su tutte le regioni del Nord con una diffusa allerta meteo arancione: nel pomeriggio la situazione peggiorerà ulteriormente, mentre il calo delle temperature diventerà strutturale anche nelle prossime settimane.