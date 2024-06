Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Biden ai detrattori: “Non mi ritiro”. Attesa per Italia-Svizzera

Come da programmi è andato in scena nella giornata di ieri, quando era notte in Italia, l’atteso duello fra Joe Biden e Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali in programma il prossimo novembre 2024. I due non si sono risparmiati colpi bassi, con il massimo rappresentante dei Dem che ha accusato il suo rivale di aver “lasciato il Paese nel caos”, mentre Trump ha replicato sottolineando la forma fisica non eccelsa dell’attuale presidente.

Accuse a cui lo stesso commander in chief ha risposto dicendo: “Facciamo un test cognitivo”. Nel dibattito andato in scena alla CNN nessuno dei due ha prevalso sull’altro ma certo è che la forma fisica dell’81enne Joe Biden è stata uno degli elementi di maggior preoccupazione sottolineato in particolare dagli stessi Dem, alla luce anche dei più recenti sondaggi che vogliono Trump in vantaggio di 4 punti sui rivali. Pronta la replica di Biden che ha spiegato: “Non faccio più bene i dibattiti ma voglio vincere, non mi ritiro”.

Ultime notizie, scossa di terremoto in Perù

Una scossa di terremoto si è verificata nella giornata di ieri in quel del Perù, in Sud America, un evento tellurico che ha avuto una magnitudo di 7.2 gradi sulla scala Richter e che fortunatamente non ha causato delle vittime.

Il sisma è stato registrato di preciso presso il dipartimento di Arequipa, a circa 600km di distanza dalla capitale Lima, ma è stato praticamente avvertito in tutta la nazione. Subito dopo la scossa è stata diramata anche un’allerta tsunami per il pericolo di onde alte fino a tre metri, ma fortunatamente l’allarme è rientrato poco dopo. Tanta paura e alcuni danni agli edifici ma alla luce dell’importante magnitudo i problemi causati dal sisma sono stati relativamente ridotti.

Ultime notizie, attesa per Italia-Svizzera

L’Italia torna in campo questa sera per la sfida contro la Svizzera, ottavi di finale degli Europei 2024. Dopo il pareggio al cardiopalma contro la Crozia, gli azzurri sono chiamati ad un nuovo impegno contro la nazionale elvetica, sicuramente avversario alla portata dei nostri ragazzi ma selezione da non sottovalutare.

Il commissario tecnico, Luciano Spalletti, avrebbe deciso di modificare l’undici titolare, confermando comunque Retegui, non in splendida forma contro la Croazia, ma anche Matteo Darmian, che non ha giocato nel suo ruolo naturale, venendo schierato a sinistra. Le uniche due certezze restano comunque Donnarumma e Calafiori, mentre tutti gli altri si giocheranno una maglia, soprattutto lì davanti, dove Chiesa e Zaccagni, quest’ultimo eroe dell’ultima uscita, scalpitano per un posto nell’undici partente.

Ultime notizie, le elezioni in Francia

Al primo turno delle elezioni in programma in Francia il 30 Giugno si prospetta una vittoria schiacciante del Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen. Secondo l’ultimo sondaggio Ipsos il partito raggrupperebbe il 32% circa delle intenzioni di voto, con un risultato simile a quello ottenuto il 9 giugno alle elezioni Europee.

Ultime notizie, morto operaio 21enne

Un operaio ventunenne è morto ieri mattina travolto da un elevatore all’interno di un’impresa edile di Canicattì, in provincia di Agrigento. A Latina un 21enne ha perso la vita mentre era al lavoro su un mezzo agricolo, mentre un operaio 58enne è precipitato nell’Adda lavorando su un canale scolmatore della A4, nel Milanese. Le ricerche da parte dei vigili del fuoco sono ancora in corso.

Ultime notizie, i funerali di Thomas Luciani

Nella chiesa della Beata Vergine di Rosciano sono stati celebrati i funerali di Thomas Luciani, il sedicenne ucciso domenica scorsa da due coetanei per un presunto debito di 200 Euro. Alla cerimonia hanno preso parte centinaia di persone, alcune delle quali costrette a restare all’esterno della chiesa.

Particolarmente commoventi sono state le parole di Olga, la nonna da cui Thomas era stato cresciuto, che si è rivolta ai giovani presenti chiedendo loro di cambiare questo mondo marcio e renderlo un luogo migliore. Al termine della funzione centinaia di palloncini bianchi e rossi sono stati lanciati nel cielo per accompagnare Thomas.

Ultime notizie, scoperto traffico di sostanze dopanti

La guardia di finanza ha scoperto in diverse province italiane una rete di commercializzazione di farmaci dopanti e droga dello stupro, chiedendo il rinvio a giudizio per nove persone. Intanto società giapponese Kobayashi Pharmaceutical ha annunciato che sta esaminando 80 casi di morti sospette, che potrebbero essere collegate all’assunzione di integratori usati per combattere il colesterolo.

Ultime notizie, estate 2024 fra meteo e rincari

L’ultimo week end di Giugno segna ufficialmente l’inizio delle vacanze estive: oltre che con una forte ondata di caldo gli italiani dovranno fare conti con pesanti rincari di lettini, ombrelloni, ristoranti, biglietti aerei ed escursioni. Rispetto allo scorso anno si stima una crescita minima dei prezzi pari al 4%.











