Sono ancora molto gravi le condizioni di due minorenni rimasti coinvolti nel terribile crollo avvenuto alla Vela celeste di Scampia. L’incidente, come già spiegato ieri, ha causato 2 vittime e 13 ferite, coinvolgendo diversi minori.

A cedere è stato il ballatoio del terzo pianoche ha poi travolto quello del secondo e del primo, per cause ancora sconosciute. Al di là del bilancio pesantissimo fra morti e feriti, c’è ora da fare i conti con lo sfollamento di ben 300 persone fra cui diversi minorenni, che sono stati evacuati dalla stessa Vela Celeste per il pericolo di altri crolli. In precedenza erano state sgomberate 800 persone ma 500 sono potute rientrare nelle proprie abitazioni. Il comune di Napoli sta cercando di ricollocarli fra gli alberghi delle zone, case di proprietà e altri alloggi. Un problema che si aggiunge a quello delle continue scosse di terremoto ai Campi Flegrei, per una zona che non riesce a dormire sonni tranquilli in questi mesi.

Ultime notizie, Sinner ritarda la partenza per le Olimpiadi

Janik Sinner ha dovuto posticipare la partenza per Parigi, alla volta delle Olimpiadi 2024 che inizieranno ufficialmente fra 48 ore. Il campione del tennis ha accusato un po’ di febbre di conseguenza è stato costretto a modificare la tabella di marcia, rischedulando la partenza a domani, giovedì 25 luglio 2024.

Sinner scenderà in campo già sabato per il torneo singolare in cui presenzierà come testa di serie, e il suo cammino non dovrebbe comunque essere compromesso da quello che sembrerebbe essere un semplice incidente di percorso causato dai numerosi virus influenzali che stanno circolando in questo periodo.

Ultime notizie, la chiusura dell’aeroporto di Catania

E’ stato chiuso l’aeroporto di Catania nella giornata di ieri a causa di una nuova eruzione del vulcano Etna. Alla luce della vistosa quantità di cenere che è caduta sulle strade, l’ente che gestisce lo scalo aeroportuale etneo è stato costretto a bloccare tutti i voli in partenza e in arrivo, causando non pochi disagi per i viaggiatori.

Non è stato possibile fare altrimenti visto che la quantità di materiale caduta al suolo, soprattutto nelle zone più vicine al vulcano Etna, è risultata davvero ingente, e ciò avrebbe potuto causare problemi agli aerei in atterraggio o in decollo.

Ultime notizie, gli 83 anni di Sergio Mattarella

Il presidente della Repubblica ha compito ieri 83 anni ed ha ricevuto gli auguri da parte di tutta la politica italiana. Oltre alla premier Meloni, che ha telefonato porgendo gli auguri da parte di tutti i componenti del suo governo, sono arrivati al Quirinale anche quelli dei presiedenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa. Per il Presidente della repubblica la giornata sarà trascorsa come sempre al lavoro al Quirinale, e in serata è prevista una cena in famiglia.

Ultime notizie, sequestro di 121 milioni di euro ad Amazon

La Gdf di Milano ha provveduto a sequestrare la somma di 121 milioni di euro ad Amazon per “somministrazione illecita di manodopera logistica”. Il provvedimento è stato emesso nell’ambito di una indagine che riguarda varie aziende del settore e che vede i colossi della logistica che utilizzano quelli che sono conosciuti come “serbatoi di manodopera”, che operano con tariffe molto competitive garantendo alle aziende prezzi bassi omettendo il pagamento sia degli onori contributivi che di quelli previdenziali per i dipendenti, ledendo in questo modo i diritti dei lavoratori.

Ultime notizie, le parole di Macron sulle Olimpiadi di Parigi

In una conferenza stampa con i giornalisti internazionali, il presidente francese Macron ha parlato all’Eliseo a pochi giorni dalla cerimonia di inaugurazione che si terrà venerdì. Una cerimonia che vedrà la presenza di 120 tra capi di stato e di governo e che quindi richiede misure di sicurezza altissime.

Tra i partecipanti alla cerimonia ci sarà anche il presidente Mattarella, con Macron che ha parlato di “sfida folle” e nello stesso tempo di giochi grandiosi. Macron ha anche parlato della grande amicizia tra Francia ed Italia, con il nostro paese che ha messo a disposizione in questo periodo dei gruppi di agenti, così come hanno fatto altri 80 paesi per garantire la sicurezza che potrebbe essere messa a rischio anche per la concomitanza in atto con due scenari di guerra.

Ultime notizie, una sola presidenza di commissione per l’Italia al Parlamento UE

Il nostro paese, che nella precedente legislatura aveva ottenuto la presidenza di 2 commissioni, ne ottiene una soltanto, pagando quindi il no che il gruppo di Fratelli d’Italia ha messo in atto al momento della rielezione di Ursula Von der Leyen.

La commissione della quale l’Italia avrà la presidenza, che va al dem Decaro, è quella che si occupa dell’ambiente, mentre quella degli Affari Costituzionali è stata assegnata ad un tedesco, Simon, che sostituisce così il deputato di Forza Italia, Salvatore De Meo.