Sono ufficialmente cominciate alle ore 20:20 di ieri sera le Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo la sontuosa cerimonia inaugurale sulla Senna, la prima volta che i giochi olimpici vengono inaugurati lontano dallo stadio, sono iniziate in via ufficiale le sfide, anche se le competizioni hanno preso il via già da giorni. Show sul fiume della Ville Lumiere, con la nostra Italia protagonista grazie ad un Tamberi in forma come non mai.

Non sono comunque mancati i disagi in quel di Parigi, a cominciare dall’attacco ai treni dell’alta velocità, tre linee su quattro dei Tgv, che hanno creato il caos, coinvolgendo 800mila passeggeri e paralizzando di fatto i treni nazionali. Da segnalare anche la presenza del capo di Stato italiano, Sergio Mattarella, a Parigi, che ha inaugurato la Casa Italia, l’edificio dove risiederanno tutti gli atleti azzurri in queste due settimane.

Ultime notizie, Giovanni Toti si è dimesso

Dopo mesi di indagine e dopo che non gli è stata concessa la revoca degli arresti domiciliari, il governatore della regione Liguria, Giovanni Toti, ha deciso di fare un passo indietro rassegnando le proprie dimissioni. Lo ha comunicato ieri mattina, notizia un po’ a sorpresa, attraverso una lettera scritta di proprio pugno tramite cui ha appunto reso pubblica la notizia, poi confermata in via ufficiale dalla stessa Regione.

Giovanni Toti è accusato di corruzione e finanziamento illecito, ai domiciliari nella sua abitazione ad Ameglia dallo scorso 7 maggio, e dopo due mesi e mezzo ha quindi deciso di dimettersi. “Dopo tre mesi dall’inizio dei miei arresti domiciliari e la conseguente sospensione dall’incarico che gli elettori mi hanno affidato per ben due volte, ho deciso sia giunto il momento di rassegnare le mie irrevocabili dimissioni da Presidente della Giunta Regionale della Liguria”, ha fatto sapere l’ormai ex governatore.

Ultime notizie, Kamala Harris sostenuta dagli Obama

Cresce l’entusiasmo fra le fila del partito democratico americano nei confronti della candidata alla presidenza degli Stati Uniti 2024-2028, Kamala Harris, attuale numero due di Joe Biden. Dopo il passo indietro di quest’ultimo, la vicepresidente ha iniziato a raccogliere milioni di dollari di donazioni e nella giornata di ieri ha ottenuto anche un endorsement speciale, quello di Barack Obama, ex presidente americano, e sua moglie Michelle.

I due hanno deciso di appoggiare ufficialmente Kamala Harris, con tanto di video pubblicato online in cui si sente Barack spiegare: “Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di sostenerti e di fare tutto il possibile per farti vincere queste elezioni e arrivare allo Studio Ovale”.