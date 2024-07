Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: padre lancia dalla finestra i figli di 2 e 5 anni e si suicida in Francia

In Francia un padre ha lanciato dalla finestra della sua abitazione al quinto piano i figli di 2 e 5 anni e poi si è suicidato con le stesse modalità. L’impatto col suolo è stato fatale per l’uomo, che è morto sul colpo, mentre i bambini secondo le ultime notizie sono in condizioni gravissime in terapia intensiva in ospedale. Il gesto estremo pare sia scaturito da una lite con la compagna. I residenti del palazzo, che si trova nei pressi di Porte de Vanves, sono rimasti sconvolti e non si spiegano come ciò sia potuto accadere: “Quando li vedevamo fuori, sembravano felici”, dicono.

Sciopero dei treni oggi, 7 luglio 2024: info e orari/ A Roma e Milano a rischio anche metro e bus

Ultime notizie, tragedia della strada in provincia di Oristano

Tre motociclisti sono morti in provincia di Oristano nello scontro che ha coinvolto le loro moto e un’auto. La tragedia è avvenuta sulla provinciale 11 nel territorio di Paulilatino e nell’incidente è rimasta coinvolta una quarta moto, il cui conducente si trova in ospedale con ferite non gravi, così come il conducente della vettura. Le vittime erano residenti in zona e stavano andando verso il lago Omodeo. Il rogo che si è sviluppato dai motori in fiamme ha fatto scoppiare un incendio nella campagna circostante. I soccorritori, una volta giunti sul posto, hanno dovuto affrontare una scena “apocalittica”. Per lo spegnimento dell’incendio è stato necessario l’intervento di tre Canadair di base ad Olbia. Le dinamiche dell’incidente restano da chiarire.

Million Day, numeri vincenti dell'estrazione delle ore 13 del 7 luglio 2024/ Grandi vincite?

Ultime notizie, la morte del ciclista André Drege

Il ciclista norvegese André Drege, impegnato nel giro d’Austria, è morto dopo una tragica caduta mentre stava affrontando la discesa dal Grossglockner. Il corridore di soli 25 anni è finito fuori strada per dinamiche ancora da chiarire. La tappa è proseguita ed al traguardo ha vinto l’italiano Ganna, ma non sono state effettuate le premiazioni ed è in dubbio anche la disputa dell’ultima tappa in programma oggi.

Ultime notizie, weekend difficile per chi viaggia in treno

Uno sciopero dei sindacati di base che si sta svolgendo in queste ore rischia di creare molti disagi a chi intende partire in treno. Lo stop riguarda infatti quasi tutte le linee ferroviarie italiane, anche se alcuni treni, come di consueto, saranno garantiti. I promotori avevano annunciato l’agitazione nei giorni scorsi e questo aveva generato una vivace protesta da parte delle associazioni dei consumatori. Due sigle sindacali che non hanno rispettato i termini di preavviso non potranno partecipare allo sciopero.

Jon Landau è morto: era il produttore del film “Titanic”/ Aveva una forma aggressiva di cancro

Ultime notizie sul torneo di Wimbledon

Prosegue il torneo di Wimbledon oggi con gli italiani in campo davanti a due americani: Jannik Sinner da una parte contro Ben Shelton, Jasmine Paolini dall’altra contro la numero 13 al mondo Madison Keys. Entrambe le sfide si svolgeranno sul Campo 1: prima quella femminile, il cui orario è fissato alle 14, poi a seguire quella maschile. Per gli altri ottavi di finale che vedono coinvolti l’altro italiano ancora in gara, Lorenzo Musetti, contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, invece, si dovrà aspettare domani.

Ultime notizie sui motori

È giornata di motori con il nono appuntamento del Mondiale di MotoGp in Germania. Sul circuito del Sachsenring la pole position è stata conquistata dal capoclassifica del mondiale, Martin, che ha vinto anche la gara sprint. Il pilota spagnolo ha preceduto le due Aprilia guidate da Oliveira e da Fernandez, mentre la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia partirà quarta e quella privata di Marc Marquez in quinta fila. Nella gara sprint dietro Martin, che ora ha 15 punti di vantaggio su Bagnaia, si sono classificati Oliveira, Bagnaia e Bastianini. La gara è in programma alle 14. Appuntamento alle 16 invece con la Formula 1 per il Gp di Silverstone. A partire in pole position sarà Russell, ma anche Hamilton farà di tutto per provare a vincere; il terzo posto in griglia è di Norris.

