Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Trump alla convention repubblicana dopo l’attentato: nominato il suo vice

Dopo il terribile attentato ai danni di Donald Trump, il colpo di fucile che ha rischiato di assassinare il tycoon, il presidente Joe Biden ha chiesto un passo indietro, spiegando che “Non siamo nemici ma siamo tutti americani”. Intanto sta aumentando a dismisura il consenso nei confronti del tycoon a stelle e strisce e i suoi scatti durante le fasi concitate post attentato hanno fatto il giro del mondo.

Fra questi vi è in particolare quello di Evan Vucci dell’Associated Press, già vincitore del Pulitzer nel 2021, in cui si vede il tycoon con il braccio alzato con il pugno, lo sguardo determinato e la bandiera a stelle e strisce sullo sfondo con le guardie del corpo a circondare il candidato repubblicano. La foto è ripubblicata in numerosi spazi web e social, in particolare dai sostenitori di Trump: potrebbe divenire lo scatto simbolo della sua probabile rielezione. Nel frattempo il tycoon ha presenziato alla convention repubblicana con l’orecchio fasciato, annunciando il suo vice, il 39enne Vance.

Ultime notizie, settimana da bollino rosso per il caldo

Quella iniziata ieri sarà una settimana ancora di caldo torrido per l’Italia. La protezione civile ha infatti diramato una serie di allerte caldo su numerose regioni della nostra penisola, in particolare al centro e al sud, dove le temperature continueranno ad essere al di sopra delle media.

Attenzione anche al Nord, dove tornerà a farsi sentire l’afa, sparita nel weekend dopo i temporali di venerdì (con tanto di nubifragi e grandinate), che avevano portato infatti un po’ di refrigerio. Si starà bene solamente nei settori alpini occidentali nonché in Alto Adige, dove saranno possibili dei rovesci anche con grandine, mentre sul resto dello stivale farà un gran caldo: l’estate si può dire questa volta che è definitivamente arrivata.

Ultime notizie, orrore in Calabria: sospetto infanticidio

Si sospetta un duplice infanticidio in Calabria, in provincia di Reggio: sono stati scoperti infatti due feti, senza vita. Nel mirino una giovane ragazza di 24 anni residente proprio nel capoluogo regionale, nel cui armadio aveva due corpicini avvolti in un lenzuolo.

A fare la macabra scoperta è stata la mamma della stessa indagata, che ha subito allertato le autorità. Secondo le prime risultanze di chi sta indagando, è probabile che la giovane abbia partorito nei giorni scorsi in circostanze sospette, una tesi avvalorata dal fatto che la raga

Ultime notizie, tre vittime in uno scontro tra moto a Cori

Nella tarda serata di domenica in uno scontro tra due moto a Cori, in provincia di Latina, nella strada che porta a Giulianello, sono morte tre persone, un uomo di 46 anni e due ragazzi rispettivamente di 16 e 14 anni. Le cause dell’incidente devono ancora essere chiarite. I soccorsi, arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco, non hanno potuto salvare i tre che sono morti sul colpo.

L’intervento dei pompieri è stato reso necessario dall’incendio che ha avvolto il motorino sul quale viaggiavano i ragazzi. A causa dell’incidente la strada è stata chiusa al traffico per alcune ore per permettere agli agenti di effettuare i rilievi necessari. I due ragazzi che viaggiavano sul motorino si chiamavano Cristian Spirito e Alice Gorgone, mentre il conducente della moto si chiamava Ezio Marchetti.

