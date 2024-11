Le ultime notizie sulle elezioni Usa. Nella telefonata che è intercorsa tra Trump e Zelensky, il neo eletto ha ribadito il suo sostegno all’Ucraina senza scendere nei dettagli. Alla conversazione ha partecipato anche Elon Musk, che ha detto di continuare a sostenere Kiev, tramite i suoi satelliti Starlink. Intanto Trump si è messo a lavoro per formare la nuova squadra: a Suisie Willes va la nomina di capo di gabinetto, a JD Vance quella di vice ad Elon Musk probabilmente la spending review.

Terremoto oggi Campobasso M 4.0/ Ingv ultime notizie, scossa leggera a Macerata

Ultime notizie, aggressione choc ai tifosi del Maccabi ad Amsterdam

Diversi tifosi sono stati aggrediti nella tarda serata di giovedì ad Amsterdam. Si tratta di israeliani supporter del Maccabi di Tel Aviv, squadra di calcio impegnata contro l’Ajax nella partita di Europa League. Dopo l’incontro numerosi tifosi sono stati raggiunti da calci e pugni, e una decina sarebbero rimasti feriti mentre gli arrestati sarebbero una sessantina.

Omicidio Pierina Paganelli, la "bomba" di Carmelo Abbate anticipa svolta choc/ "Ci saranno altri indagati..."

La notizia è giunta anche al premier israeliano, Benjamin Netanyahu, che ha fatto decollare due aerei con destinazione Olanda per riportare in patria i suoi connazionali dopo le violenze subite. Numerose le condanne pubbliche a cominciare da quella dello stesso primo ministro israeliano che ha parlato di attacco antisemita e premeditato, mentre il premier olandese Schoof, ha definito la situazione inaccettabile. Diversi i filmati pubblicati in rete nelle ultime ore fra cui anche quello di un ragazzo a terra mentre viene preso a calci e pugni dai tifosi olandesi. Per l’ex premier israeliano si è trattato di una pogrom.

RAIMO SOSPESO PER 3 MESI/ Insultò Valditara, ma chi grida alla censura dimentica Bersani con Vannacci…

Ultime notizie, lo sciopero dei mezzi pubblici

Sono stati moltissimi i disagi ieri per i viaggiatori a seguito dello sciopero dei trasporti pubblici organizzato appunto per la giornata di ieri, venerdì 8 novembre 2024. Come purtroppo prevedibile, moltissimi mezzi sono rimasti fermi fra metro, bus, autobus e treni, per un vero e proprio venerdì di passione da nord a sud del Paese. Non erano previste le fasce di garanzia ma le aziende di trasporto pubblico hanno comunque garantito le tratte negli orari più caldi, leggasi la prima mattinata e il pomeriggio/sera.

L’adesione è stata altissima, circa il 90%, con i sindacati di categoria che hanno voluto mandare un chiaro messaggio in vista del contratto che è scaduto lo scorso mese di dicembre. Fra i disagi maggiori quello di Milano, dove tutte le linee metro sono rimaste bloccate per diverse ore, ad eccezione della M4 che invece è sempre stata in attività.

Ultime notizie, arriva il freddo in Italia

Nei prossimi giorni sull’Italia giungerà un’ondata di aria fredda proveniente dal nord Europa che farà calare le temperature in tutta la penisola soprattutto nelle regioni del centro e del sud dove ancora oggi si registrano dei valori miti. Come prevedono gli esperti di Meteo.it le massime saranno sotto i 10 gradi al nord, a cominciare dai 7 di Torino e dagli 8/9 di Milano, ma anche al centro e al sud le temperature torneranno nei valori medi del periodo, facendo quindi dimenticare il periodo di “caldo” vissuto in questi giorni.

Il calo delle temperature sarà anticipato dalle piogge che in queste ore potrebbero abbattersi in particolare sulla zona tirrenica, soprattutto Toscana, Sardegna e Liguria, ma anche al sud, sulla Sicilia. A partire dal 12 novembre spazio quindi al calo termico che potrebbe essere accompagnato ancora da pioggia e neve.

Ultime notizie, Mattarella a Pechino incontra Xi Jinping: Cina protagonista

La visita di Mattarella a Pechino è stata molto apprezzata da Xi Jinping. I due leader con questo incontro hanno riaperto le collaborazioni tra Italia-Cina, dopo la disdetta dell’accordo per la “La Via della Seta”. Il dialogo si è svolto in modo cordiale, toccando argomenti spinosi.

Ultime notizie, Palermo: condannati i 6 ragazzi che violentarono una diciannovenne

È accaduto nel luglio del 2023 al Foro Italico di Palermo, sei ragazzi, alcuni minorenni, dopo aver fatto ubriacare una loro coetanea, l’hanno violentata in gruppo. Le scene riprese con il telefonico hanno permesso agli investigatori di rintracciare i colpevoli. I sei ragazzi sono stati condannati a quattro e sei anni e al pagamento di 40 mila euro.

Ultime notizie, l’omicidio di Angelo Vassallo

Angelo Vassallo sindaco di Palermo scopre un traffico di droga dove è coinvolta la camorra e persone rispettabile. Oggi per i lsuo omicidio sono state arresta quattro persone, tra cui il comandante dei carabinieri Fabio cagnazzo che alla notizia ha avuto un malore.

Ultime notizie, Sofia Loren festeggia ad Hollywood i suoi 90 anni

Sofia Loren viene accolta ad Hollywood con una standing ovation. L’attrice ha detto che nel suo cuore si sente ancora una ragazzina di Pozzuoli con molti sogni da realizzare.