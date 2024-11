UMBERTO FERRARA NUOVO PREPARATORE ATLETICO DI BERRETTINI

Umberto Ferrara sarà il nuovo preparatore atletico di Matteo Berrettini: è una novità importante in casa del tennista romano e anche un “incrocio” con Jannik Sinner: infatti, il nome di Umberto Ferrara non è nuovo perché si tratta del preparatore che aveva lavorato con l’attuale numero 1 Atp, licenziato dopo Wimbledon a seguito del famoso caso legato all’accusa di doping, ancora aperto visto che la Wada nelle ultime settimane ha riaperto il fascicolo chiedendo da uno a due anni di squalifica per Sinner.

Diretta Atp Parigi Bercy 2024/ Streaming video tv: fuori anche Arnaldi, disastro italiano (29 ottobre)

Il nome di Ferrara compare infatti nella sentenza: è stato lui infatti ad acquistare lo spray Trofordemin contenente tracce (infinitesimali) del Clostebol poi ravvisato nelle urine di Sinner, lui a consegnarlo al fisioterapista Giacomo Naldi che a Indian Wells ha praticato il massaggio senza guanti all’altoatesino, con un taglio al dito risultato decisivo nel far passare la sostanza incriminata e accusare Sinner. Insomma, la catena di eventi l’abbiamo già descritta, così come abbiamo riportato le parole di Naldi dopo il licenziamento; Ferrara ora si rimette in pista e lavorerà con Berrettini per la prossima stagione.

Berrettini ha vinto il torneo Atp Kitzbuhel 2024/ Record Italia: mai 8 titoli ATP in un anno (27 luglio)

FERRARA E BERRETTINI PER IL RILANCIO

Umberto Ferrara dunque sarà il nuovo preparatore atletico di Berrettini: alle porte c’è una stagione importante per il tennista romano, che dopo i tanti problemi fisici avuti negli ultimi anni sembra essere tornato su buoni livelli. L’incarico dell’ex collaboratore di Sinner sarà centrale: dovrà infatti premunirsi, per quanto possibile, che Berrettini trovi condizione e continuità per risalire la corrente, come già ha iniziato a fare nel 2024 quando lo abbiamo visto centrare qualche vittoria importante, anche se naturalmente un ex Top Ten e finalista a Wimbledon può e deve puntare ad altro.

Diretta Berrettini Gaston/ Streaming video tv, finale Atp Kitzbuhel 2024: trionfa Matteo! (oggi 27 luglio)

Anche per questo tra l’altro Berrettini ha scelto di cambiare allenatore: già prima di Parigi-Bercy aveva annunciato la separazione da Francisco Roig, a margine possiamo anche ricordare che Vincenzo Santopadre, artefice dell’esplosione del romano sul grande palcoscenico del tennis mondiale, inizierà a lavorare con Lorenzo Sonego. Non sappiamo ancora chi sarà il prossimo coach di Berrettini ma intanto la sua squadra per assaltare il 2025 e dare una svolta alla carriera è in formazione, tra poco potrebbe arrivare qualche novità importante.