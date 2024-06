Un passo dal cielo, anticipazioni puntata 6 giugno 2024/ Pietro scopre una neonata abbandonata

Anticipazioni puntata 6 giugno Un passo dal cielo: la scoperta di Pietro é choc

Tra le anticipazioni della nuova puntata di inizio corrente mese di Un passo dal cielo, sotto la palafitta sul lago di Braies, il protagonista maschile Pietro trova una neonata abbandonata. La guardia forestale avverte quindi della scoperta choc immediatamente Vincenzo ed é solo così che partono le ricerche volte a risalire all’identità dei genitori che avrebbero lasciato a se stessa la creatura.

A poca distanza dal luogo del ritrovamento della bambina, sopraggiunge di colpo una seconda scoperta scioccante, ossia viene trovato anche un corpo senza vita. Intanto, dopo la preoccupazione maturata anche per l’arrivo della sua fidanzata Marcella – e solo dopo averle rivelato il suo tradimento – Nappi potrebbe volersi riprendere dal momento di crisi esistenziale. A quanto pare lui e Silvia vorrebbero potersi sostituire nel ruolo dei genitori della piccola creatura rimasta orfana.

Un passo dal cielo: una coppia perde la vita facendo bujee jumping…

Tra le altre anticipazioni di Un passo dal cielo nel mezzo della festa di paese di Candido, i celebrativi sembrano rivelarsi il preludio ad una tragedia annunciata: una coppia perde la vita facendo bujee jumping.

Pietro e Vincenzo cominciano a temere che non si tratti di un semplice incidente. Nel frattempo, Nappi si dichiara a Marcella con un sí alle nozze e la ragazza è rimasta in paese per organizzare le nozze. Marcella chiede aiuto a Silvia per i preparativi del suo grande e atteso evento del matrimonio. Infine, Giorgio – certo di aver maturato una buona tecnica sportiva della sua velleità innata nella scalata – sfida il protagonista Mattia: é un tentativo volto a cercare di conquistare Chiara.

