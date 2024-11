Una notte al museo, diretto da Shawn Levy

Venerdì 15 novembre, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:50, la commedia fantastica del 2006 dal titolo Una notte al museo. Si tratta del primo capitolo della saga ed è diretto dal regista Shawn Levy, che in seguito girerà anche i due sequel: Una notte al museo 2 – La fuga (2009) e Notte al museo – Il segreto del faraone (2014). Le musiche hanno invece la firma del pluripremiato compositore e direttore d’orchestra Alan Silvestri, autore delle colonne sonore di Forrest Gump (1994) e Polar Express (2004).

Il protagonista è interpretato dalla stella di Hollywood Ben Stiller, uno dei volti più amati della commedia statunitense, con pellicole come Tutti pazzi per Mary (1998), Ti presento i miei (2000) e Zoolander (2001). Al suo fianco molti grandi nomi del cinema, tra cui: Dick Van Dyke, Mickey Rooney, Bill Cobbs, Ricky Gervais, Robin Williams, Owen Wilson, Patrick Gallagher, Rami Malek, Pierfrancesco Favino, Steve Coogan e Paul Rudd.

La trama del film Una notte al museo: una fantastica avventura con personaggi storici

Una notte al museo racconta la storia di Larry Daley (Ben Stiller), un uomo con un matrimonio fallito alle spalle che cerca quotidianamente un modo per ricucire i rapporti con suo figlio Nick.

Larry si trova in grandi difficoltà economiche, così decide di accettare il posto di guardiano notturno presso il famoso Museo di storia naturale di New York.

Quello che in un primo momento sembra un lavoro monotono e tranquillo, in realtà si rivelerà ben presto una grande avventura. Il protagonista scopre, infatti, che al calar delle tenebre tutti gli ospiti del museo prendono vita.

Larry si troverà così a gestire i personaggi più disparati, da un simpatico scheletro di Tirannosaurus Rex, alle miniature di tanti soldati romani, fino ad incontrare la statua di cera del grande Teddy Roosevelt (Robin Williams). È proprio quest’ultimo a spiegare a Larry che questa magia è possibile grazie ad una tavola d’oro di proprietà del Faraone Ahkmenrah (Rami Malek).

L’unica regola fondamentale è che nessuno dei protagonisti storici esca dalla struttura, altrimenti il suo destino è quello di diventare cenere. Proprio durante la sua seconda notte di lavoro, un uomo di Neanderthal riesce a fuggire, trasformandosi in cenere.

Il posto di lavoro di Larry è sempre più in pericolo, mentre un gruppo di ladri cerca di mettere le mani sulla preziosa tavola d’oro del faraone. Riuscirà Larry a gestire i suoi nuovi amici, fermare i tre ladri e finalmente ritrovare un rapporto profondo con suo figlio?