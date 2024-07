Uomini e Donne 2024, Asmaa e Cristiano: “Presto andremo a convivere”/ “Non stiamo mai lontani”

I due protagonisti di Uomini e Donne 2024 annunciano la convivenza

Dopo aver conquistato il pubblico nell’ultima stagione del dating show di Maria De Filippi su Canale 5, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono pronti per una nuova grande avventura, la coppia del trono over di Uomini e Donne 2024 è sempre più affiatata e innamorata e si appresta a vivere le vacanze on the road in attesa di una vita insieme. Molto presto i due andranno a convivere e si sono dati come termine massimo un anno di tempo per intraprendere questa grande avventura nel segno dell’amore: “Siamo talmente pieni di cose da fare che per organizzarci al meglio abbiamo fatto un calendario condiviso, tra viaggi di piacere e di lavoro siamo ogni settimana in giro per l’Italia e sarà così almeno fino a fine luglio. Stiamo cercando di passare insieme più tempo possibile” le parole della coppia riprese da Coming Soon.

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone intanto cercano di trascorrere più tempo possibile insieme: “Da quando stiamo insieme siamo stati lontani solo pochissimi giorni, io, in pratica, sto vivendo a Ravenna da Aasma e da Ravenna faccio per lavoro il pendolare su Roma nella speranza che mi trasferiscano il prima possibile in Emilia-Romagna” intanto i due sono pronti a vivere un’estate fuori dal Paese per un viaggio da sogno on the road.

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone rivelano: “Siamo fan di Temptation Island”

La coppia sbocciata a Uomini e Donne 2024 ha inoltre rivelato di essere particolarmente fan del programma di Filippo Bisciglia su Canale Cinque, ripartito lo scorso giovedì e pronto a tornare in prima serata domani con un nuovo appuntamento, e a tal proposito l’ex cavaliere ha rivelato: “Siamo entrambi due grandi fan di Temptation Island e sicuramente non perderemo una puntata, siamo pronti a guardarlo e commentarlo insieme, abbracciati sul divano come quasi ogni sera da quando stiamo insieme”.

Di recente invece Asmaa Fares ha rievocato il momento del primo bacio con Cristiano Lo Zupone, scatenando l’emozione dei fan: “Per farla breve, siamo stati al compleanno di questa sua amica e poi siamo andati a fare un aperitivo, è stato un momento molto bello, perché anche in mezzo alla gente riuscivamo sempre a ritagliarci momenti per stare vicini e guardarci negli occhi”.











