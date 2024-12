Nuova tronista in arrivo a Uomini e donne? L’ipotesi Cristina Tenuta

Il 2025 di Uomini e donne è destinato ad aprirsi con importanti conti in sospeso e con una possibile clamorosa novità. Il percorso di Martina De Ioannon si sta avviando verso la conclusione e a breve potrebbe arrivare la fatidica scelta tra Ciro e Gianmarco, mentre Francesca Sorrentino è in una fase di stallo dopo essere rimasta senza corteggiatori; nel trono Classico sono rimaste dunque solo donne, dopo che Alessio Pecorelli prima e Michele Longobardi poi sono stati cacciati per violazioni al regolamento del programma.

Per questo motivo la produzione starebbe pensa ad un colpo di scena per rimpolpare il trono Classico. In questi giorni, come riporta il sito L’architetto, starebbero circolando diversi rumors secondo cui potrebbe arrivare una nuova tronista nientemeno che dal trono Over, e che potrebbe rispondere al nome di Cristina Tenuta. La Dama, scomparsa dai radar della trasmissione nell’ultimo periodo e senza effettive frequentazioni di spicco, potrebbe dunque compiere lo stesso percorso fatto da Ida Platano l’anno scorso e accasarsi sul trono.

Uomini e donne, le indiscrezioni su Cristina Tenuta e quando torna in onda

L’ipotesi Cristina Tenuta come papabile nuova tronista di Uomini e donne per il 2025 è ovviamente, al momento, una semplice indiscrezione; nulla è ancora confermato, ma potrebbe essere una suggestione davvero interessante. Forte del successo del trono di Ida Platano lo scorso anno, sebbene si sia concluso anticipatamente e senza alcuna scelta, gli autori starebbero pensando di replicare la stessa scelta ma questa volta con la bionda Dama del trono Over.

In attesa di scoprire ulteriori sviluppi a tal riguardo, quando torna in onda Uomini e donne? Il programma di Maria De Filippi, come ogni anno, si è concesso una meritata pausa durante il periodo delle feste natalizie; la messa in onda delle nuove puntate è fissata per martedì 7 gennaio 2025, subito dopo l’Epifania, nella sua collocazione abituale nel pomeriggio di Canale 5.

