Sono stati proprio Daniele Paudice e Gaia Gigli l’ultima coppia nata negli studi di Uomini e Donne dopo un lunghissimo percorso di Brando e Raffaella finito a ridosso dell’ultimo mese del programma. Edizione, la scorsa, che ha visto per la prima volta una tronista over, ovvero Ida Platano, che si è concessa la nuova possibilità dopo la fine della relazione con Alessandro Vicinanza di tornare ad innamorarsi di nuovo. Peccato abbia però trovato due corteggiatori non alla sua altezza, specialmente Mario Cusitore che l’ha tradita proprio durante il corso delle registrazioni con una ex protagonista di Uomini e Donne.

Fortunatamente il dating show su Canale 5 si è concluso al meglio con una storia d’amore nata in pochissimo tempo tra Daniele Paudice e Gaia Gigli. Lei, mamma di uno splendido bambino e lui napoletano d’hoc approdato nello studio di Maria De Filippi per trovare l’amore. I due si sono immediatamente capiti a vicenda e la loro chimica è nata sin da subito tanto che Daniele ha scelto il prima possibile e non solo perché stava arrivando alla fine del programma, ma anche perché si è detto estremamente convinto di essersi innamorato della sua Gaia.

Daniele Paudice all’inizio non aveva fatto una buona impressione di fronte alle telecamere di Uomini e Donne, sembrava rigido e criticava tutte le corteggiatrici anche se poi si è rivelato essere completamente il contrario di quello che ha mostrato al principio. il giovane partenopeo ha scelto quindi di uscire dagli studi di uomini e donne insieme a Gaia Gigli, corteggiatrice di Uomini e Donne che ha fatto breccia nel suo cuore sin dal primo sguardo. molti si chiedono come stia procedendo la loro storia d’amore e la risposta è incredibilmente positiva.

Come si può vedere dalle loro foto su Instagram sono molto affiatati e sembra che stanchi di fare avanti e indietro tra Napoli e Milano, vogliano andare a vivere insieme per iniziare qualcosa di più serio. Poco fa, poi, il gesto più bello: Daniele è arrivato a Milano per stare un po’ con Gaia e i due hanno postato una foto insieme al figlio di lei, il piccolo Diego. Un segnale importantissimo, che significa solo cose positive e grandi progetti oltre ad una semplice storia estiva.