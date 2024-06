Uomini e Donne, Daniele Paudice e Gaia Gigli ‘scacciano’ la crisi con una dedica sui social/ “Ti amo…”

Prosegue a gonfie vele la love story tra Daniele Paudice e Gaia Gigli dopo il romantico percorso vissuto a Uomini e Donne. La coppia, solo pochi giorni fa, si era ritrovata al centro di alcuni rumori che insistevano su una presunta crisi di coppia a poche settimane dalla scelta fatta nel celebre dating show di Canale 5.

Tutt’altro che crisi tra Daniele Paudice e Gaia Gigli dopo Uomini e Donne. Lo conferma il recente viaggio a Napoli dell’ex corteggiatrice che, con grande sorpresa per la dolce metà, è voluta tornare nella sua terra d’origine a pochi giorni i dal precedente soggiorno proprio per condividere ancora del tempo insieme al fine forse di ovviare alla distanza che talvolta li separa. Gaia Gigli vive infatti ancora a Milano; avendo anche una figlia di 4 anni, deve giustamente bilanciare il tutto considerando anche gli impegni del fidanzato Daniele Paudice.

Daniele Paudice e Gaia Gigli, ‘zittiti’ i rumor sulla crisi con un semplice e romantico gesto

In ogni caso, dalla distanza logistica ai rispettivi impegni, la crisi tra i due sembra lontana dalla realtà di coppia. Daniele Paudice e Gaia Gigli dopo Uomini e Donne sono focalizzati sulla progettualità; non a caso – come racconta Today – l’idea sarebbe quella di organizzare quanto prima una vacanza di coppia dato che ormai l’estate imperversa.

Altro fattore ‘scaccia-crisi’ è una romantica dichiarazione d’amore che Daniele Paudice e Gaia Gigli hanno reciprocamente condiviso con i fan sui social. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti scelto un tramonto mozzafiato e la bellezza del mare per fotografarsi in un tenero abbraccio con Daniele Paudice e aggiungendo come didascalia un pensiero eloquente: “Ti amo”.

