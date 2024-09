Le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata e i fari sono però ancora puntati su una protagonista dello scorso anno, Ida Platano. Stando alle anticipazioni, l’ex tronista avrebbe rifiutato l’invito di Maria De Filippi di partecipare alla nuova edizione del dating show. Eppure, anche senza trono, qualcosa sembra muoversi nella vita sentimentale di Ida Platano.

Ida Platano, a prescindere dal suo ruolo a Uomini e Donne, continua a mantenere un rapporto costante con i propri fan sui social e l’ultimo aneddoto condiviso si ricollega proprio alla sua vita sentimentale. L’ex tronista ha infatti raccontato attraverso un video di aver ricevuto un mazzo di fiori, lasciandosi così andare a dei sentiti ringraziamenti per una persona firmata con le iniziali S. T; si tratta dunque di un ammiratore segreto di Ida Platano?

Ida Platano, nuovo amore in vista lontano da Uomini e Donne?

“Grazie anche se così non va bene, non so chi sei”, queste le parole di Ida Platano che dunque confermano l’identità ignota dell’ammiratore segreto che le ha fatto recapitare un colorato e romantico mazzo di fiori. Altrettanto al miele anche il messaggio lasciato dalla persona in questione: “Indossi un sorriso spontaneo e delizioso”. Come confermato dall’ex tronista di Uomini e Donne, attualmente non c’è nessuna frequentazione in corso: dunque, non c’è ragione di dubitare che davvero non sia in grado di risalire al mittente del romantico mazzo di fiori.

Data la scelta di non proseguire la sua avventura sentimentale a Uomini e Donne, per Ida Platano si apre così una nuova stagione della sua vita. Forse dedicata più a sé stessa, o forse alla ricerca dell’amore lontano dalle telecamere. Per il secondo caso, il mazzo di fiori ricevuto da un ammiratore segreto può essere considerato un ottimo inizio.