Registrazioni di Uomini e Donne, anticipazioni e spoiler: la cacciata di Michele

Quando saranno le prossime registrazioni di Uomini e Donne? E cosa ci spetta per la stagione 2025 del programma di Maria De Filippi? Il dating show si è preso una pausa come ogni anno per le vacanze di Natale e Capodanno, ma dal 7 gennaio tornano come di consueto le puntate su Canale 5 con i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Ma quali saranno le novità? I fan sono in attesa di vedere cosa succederà con il trono di Michele Longobardi. Ormai da settimane è già stato annunciato il triste epilogo del suo percorso nel programma: il tronista aveva aperto un profilo falso sui social e lo ha usato per comunicare con le sue corteggiatrici.

Il tutto, alle spalle della redazione. Ma non è finita qui! Tra i messaggi che Michele Longobardi scambiava sulle ragazze, sono spuntate vere e proprie mosse studiate ad hoc per far durare il suo trono, indirizzando le corteggiatrici nelle discussioni e nei litigi furibondi. A portare tutto a galla sarà una di loro che confesserà di aver ricevuto parole importantissime da parte del tronista. Un vero e proprio scandalo e delusione per Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Michele chiederà scusa, ma dopo il perdono di Maria De Filippi si scoprirà che da diverso tempo frequentava una ragazza fuori dal programma.

Uomini e Donne registrazioni 2025: finisce male tra Diego e Claudia

Inutile dire che è stato cacciato dal dating show. Per quanto riguarda le prossime registrazioni di Uomini e Donne, ancora non spunta una data precisa e dobbiamo dunque aspettare che la redazione si metta in moto per il nuovo anno. Di certo ci attendono eventi importanti, come il fatto che Martina De Ioannon potrebbe scegliere da un momento all’altro. La tronista sembra essere vicina alla decisione finale dopo un percorso emozionante con Ciro e Gianmarco. Triste fine anche per Diego e Claudia, che nonostante l’affiatamento iniziale si troveranno ad avere delle discussioni, con la decisione di chiudere definitivamente la loro frequentazione.

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne si svolgeranno probabilmente nei prossimi giorni in vista del mese di gennaio, ma ancora non si hanno sicurezze sulle date precise. Intanto, i fan si fanno domande sulla sorte di Gemma Galgani che dopo mesi di “storia” con Fabio (l’americano) torna dopo le vacanze con la speranza di trovare l’uomo della sua vita. Secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne scenderà le scale un altro cavaliere pronto a conquistarla: accetterà il suo corteggiamento?