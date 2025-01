Gianmarco Tognazzi non è solito parlare spesso della sua vita privata, che preserva e tiene riservata. Ogni tanto, però, si lascia andare a qualche confessione, come quelle sulla moglie Valeria Pintore, che ha sposato nel 2006. I due sono una coppia solida e stabile: un’eccezione nel mondo dello spettacolo, che ha portato a un matrimonio felice e condito dalla nascita di due figli. Il primo incontro con Valeria Pintore è avvenuto ormai più di venti anni fa ed è stato un colpo di fulmine, come ha rivelato l’attore, sperando che ormai non ci sperava più.

Bianca Guaccero, chi è: gli esordi da giovanissima e il successo/ "Soffrivo di attacchi di panico"

Il motivo, ovviamente, l’artista non lo ha saputo spiegare: destino, feeling, chimica… Un mix di sensazioni che fin da subito lo hanno legato a Valeria, convincendolo che lei fosse la scelta giusta per lui. Fin da subito, dunque, il figlio di Ugo Tognazzi si è incaponito su quella donna che gli aveva rubato il cuore. Dopo che i due si sono conosciuti, lui l’ha corteggiata a lungo: dopo aver saputo che lavorava in comune, ha scelto di dormire lì fuori per aspettarla, ma così non era. È riuscito però a rintracciarla ugualmente e le ha offerto un caffè, ma quando ha proposto qualcosa in più, ovvero una cena, lei ha declinato l’offerta.

Claudio Fratini, chi è l'ex fidanzato di Malika Ayane/ "Non cambierei nulla del passato..."

Valeria Pintore, moglie di Gianmarco Tognazzi: dal corteggiamento alla nascita dei figli

Dopo il rifiuto di Valeria Pintore al corteggiamento di Gianmarco Tognazzi, lui è tornato a Roma ma non prima di scambiarsi con lei i numeri. Per qualche tempo si sono scambiati alcuni messaggi fino a quando lui non ha deciso di andare in Sardegna per conquistarla definitivamente. “Sono andato in Sardegna, ci siamo fidanzati e sposati dopo tre anni e poi è venuta a vivere a Roma e abbiamo due figli, Andrea Viola e Tommaso Ugo“ ha spiegato Gianmarco Tognazzi. Una storia a lieto fine, dunque, condita dalla nascita di due splendidi figli.