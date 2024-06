Valerio Pastore, fidanzato Alessandra Amoroso/ Dopo Stefano Settepani, “Scoperto un nuovo modo di amare”

Il cuore di Alessandra Amoroso è tornato a battere grazie al nuovo fidanzato Valerio Pastore come ha confermato proprio la cantante ospite del videopodcast “Mano sul cuore” di Cosmopolitan, che ha rivelato: “il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato in realtà. Speriamo possa continuare così”. L’incontro con Valerio ha sparigliato le carte in tavola con la cantante che ha ammesso: “è stato una grande scoperta. Ho scoperto un nuovo modo di amare e di essere amata. La cosa meravigliosa di questo amore è che sono molto libera”. Nonostante la differenza di età, Alessandra Amoroso e il fidanzato Valerio Pastore c’è una grande sintonia: “non ho nessun vincolo, sono libera di essere quello che sono, di fare quello che mi va di fare”.

Valerio Pastore, chi è il fidanzato di Alessandra Amoroso/ "Quando l'ho visto il mio cuore ha iniziato..."

Chi è Valerio Pastore, il nuovo fidanzato di Valerio Pastore

Il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso lavora nel campo della musica come tecnico del suono. I due si sarebbero conosciuti proprio grazie al lavoro anche se non è dato sapere di più. Sono davvero pochissime le informazioni trapelate sul nuovo compagno della cantante pugliese che è originario di Olevano sul Tusciano, un piccolo paese della provincia di Salerno. Valerio è un ragazzo molto discreto e riservato proprio come la fidanzata che non ha mai amato sbandierare i suoi sentimenti sui giornali o sui social. La coppia è stata paparazzata la scorsa estate intenti a trascorrere una romantica vacanza di sole e mare a Formentera e successivamente anche in un supermercato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA