Siria Pingo, dalla malattia della madre ai disturbi alimentari: “Mi stavo lasciando andare…”

Due vecchie conoscenze della stagione da poco conclusa di Temptation Island 2024 sono state oggi ospiti di Verissimo per un racconto decisamente toccante. Stiamo parlando di Siria Pingo e Matteo Vitali. La coppia ha avuto forse l’epilogo più dolce, condito dalle lacrime del fidanzato e ovviamente dalla scelta di proseguire il loro rapporto d’amore nonostante le incomprensioni e le leggere ‘distrazioni’ durante il percorso nel reality. Dopo aver spiegato della serenità di oggi, entrambi hanno approfittato del salotto di Silvia Toffanin per aprirsi su temi del passato piuttosto toccanti e dolorosi.

Lino Banfi a Verissimo: “Assisterò al parto di mia nipote Virginia Leoni”/ Lei: “la menopausa precoce…”

La prima a prendere la parola è stata Siria Pingo che, parlando dei disturbi alimentari vissuti in passato, ha spiegato come la scintilla fu la malattia di sua madre: “Mia madre aveva un tumore, le diedero sei mesi di vita ma oggi grazie ad una cura sperimentale sta bene. Adesso è ancora alle prese con alcuni esami perchè è subentrata una cosina… Per questa cosa mi sono lasciata andare, non riuscivo a stare lontana da lei; quello ha scatenato tutto, da lì ho iniziato a mangiare perchè non mi interessava del pensiero altrui o almeno non pensavo fosse così”. L’ex volto di Temptation Island 2024 ha poi aggiunto: “In due anni, dopo l’operazione, mi si è stravolta la vita: ho perso 85 kg. Io non ero consapevole di dove stavo andando e la nostra relazione anche un po’ ne ha risentito. Lui però mi ha molto aiutato, ma io comunque non avevo piacere a stare con le persone”.

Filippo Bisciglia, scoop ‘bomba’ su Temptation Island 2024/ A Verissimo: “Ho corso anche in acqua!”

Matteo Vitali, lacrime a Verissimo per gli episodi di bullismo: “Ti porti una ferita dentro…”

La scena è poi stata di Matteo Vitali, anche lui con un passato carico di sofferenza a causa di ripetuti episodi di bullismo: ”Rivedere quello che ho passato fa molto male, ti porti una ferita dentro che non si rimargina. Ti senti una persona morta e io mi sentivo così, non avevo felicità. E’ accaduto quando andavo alle elementari, le maestre mi chiedevano sempre del mio papà e io rispondevo di non sapere chi fosse”. Il fidanzato di Siria Pingo – ex volto di Temptation Island 2024 – ha poi aggiunto: “Cercavo di scappare da questa domanda… C’era un gruppetto di ragazzini che avevano sentito questa cosa e mi trattavano come il figlio di nessuno. Andavo dalle maestre a dirlo, loro però non mi credevano…”.

Heather Parisi a Verissimo: “Mia figlia Jacqueline Luna? Felice di diventare nonna”/ “Le sue dichiarazioni…”

Siria Pingo e Matteo Vitali: “Il matrimonio? C’è ancora un dettaglio…”

Concludendo l’intervista a Verissimo, Siria Pingo e Matteo Vitali – ex protagonisti di Temptation Island 2024 – hanno deciso di affrontare un tema molto più lieto, ovvero i propositi nuziali. A prendere la parola per primo è stato il fidanzato: “Matrimonio? Ne abbiamo parlato, ma non proprio nei dettagli…”. La fidanzata ha invece aggiunto: “Lui deve fare ancora la comunione perchè io voglio sposarmi in chiesa, lui preferirebbe in comune”.