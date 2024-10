Veronica, chi è la corteggiatrice di Michele Longobardi a Uomini e Donne: nuova esterna

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, lunedì 28 ottobre 2024, ampio spazio avrà anche il Trono Classico di Michele Longobardi. Il giovane napoletano all’inizio sembrava molto attratto da Amal ma alcuni atteggiamenti della ragazza ed il fatto che ha dichiarato apertamente di voler conoscere anche l’altro tronista Alessio Pecorelli gli hanno fatto cambiare idea. Adesso Michele Longobardi sta conoscendo meglio un’altra corteggiatrice, Veronica ed ha deciso di portarla in esterna.

Chi è Veronica la corteggiatrice di Michele Longobardi di Uomini e Donne? Sulla giovane si sa solo che ha 25 anni ed è molto interessata al bel tronista. Tra i due è già scattato un bacio in una delle scorse puntate ed anche nell’esterna di oggi tra Michele e Veronica non mancha il feeling e la sintonia. E tra carezze ed abbracci il giovane ha ammesso tutto il suo interesse: “È che sennò mi espongo troppo con te” Ovviamente non si è fatta attendere la reazione di Amal che già in passato non era mostrata infastidita dal loro feeling.

Uomini e Donne, Michele Longobardi e la corteggiatrice Veronica: già scattato il bacio

Il tronista e la corteggiatrice sembrano far sul serio nel dating show di Maria De Filippi, durante la prima esterna è scattato il bacio tra Michele Longobardi e Veronica. La 25enne aveva organizzato un appuntamento intimo per festeggiare il compleanno in una splendida cornice di addobbi romantici e con tanto di torta, e tra una battuta e l’altra è scattato anche un bacio a dir poco appassionato. Ed in studio il tronista non ha nascosto i suoi sentimenti definendosi molto coinvolto verso la giovane. Non si era fatta attendere la reazione delle altre corteggiatrici, gelose ed a sedare gli animi era intervenuta Maria De Filippi: “Sei giovane, hai 25 anni e se hai baciato un ragazzo che ti piace non c’è niente di male”