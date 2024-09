Chi è Veronica Culcasi, la fidanzata di Luca Salvadori

Veronica Culcasi è la fidanzata di Luca Salvadori, il pilota e youtuber che è morto dopo un incidente avvenuto durante una gara in Germania. Appassionato e vero ambasciatore nel mondo delle due ruote, le condizioni di Luca Salvadori sono subito apparse gravissime e, purtroppo, non è riuscito a sopravvivere. Con lui, in quel momento, c’era anche la fidanzata Veronica Culcasi che lo seguiva in tutti gli impegni sportivi.

Per la giovane e tutta la famiglia di Luca Salvadori sono stati momenti davvero difficili. Il dolore per la sua morte è vivissimo, ma Veronica ha voluto ricordarlo con uno degli ultimi video girati durante l’estate in cui erano felici e si godevano il loro amore.

Le parole di Veronica Culcasi dopo la morte di Luca Salvadori

“Per me tu sei questo sorriso – ha scritto nel post Veronica Culcasi – Per sempre“. La fidanzata di Luca Salvadori, inoltre, ha condiviso tra le storie, del proprio profilo Instagram il viaggio di ritorno dalla Germania all’Italia affrontato senza di lui. “Lascio la Germania così con il sole perché tu continui a splendere e con la pioggia perché anche il cielo ti piange” si legge a corredo di un video girato in macchina, prima di raggiungere l’aeroporto. “Il mio cuore resta qui con te, spero un giorno faccia meno male“, scrive ancora.

